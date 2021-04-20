Киченок / Остапенко – Кербер / Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко сыграет первый матч на турнире WTA 500 в Штутгарте.



Соперниками Киченок и Остапенко будут немки Анжелик Кербер и Андреа Петкович.



Начало встречи в 15:15 по Киеву.