Киченок / Остапенко – Кербер / Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко сыграет первый матч на турнире WTA 500 в Штутгарте.
Соперниками Киченок и Остапенко будут немки Анжелик Кербер и Андреа Петкович.
Начало встречи в 15:15 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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