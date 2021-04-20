Не буду обсуждать. Зидан отказался комментировать участие Реала в Суперлиге

Некоторым тренерам предстоят сложные пресс-конференции

  • 20.04.2021 15:45
  • 1926 просмотров
  • 4 комментария
Не буду обсуждать. Зидан отказался комментировать участие Реала в Суперлиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Реала» Зинедин Зидан отказался отвечать на вопросы журналистов о Суперлиге, где одним из главных участников как раз является мадридский клуб.

Ранее было известно, что клубы не ставили в известность игроков и тренеров о своем решении по поводу Суперлиги.

«Ничего не буду говорить. Все эти вопросы задавайте одному человеку - президенту клуба Флорентино Пересу. Я могу говорить по поводу игры, все остальное не ко мне».

«Я не собираюсь делиться своим мнением по поводу Суперлиги. Потому что моя работа - тренировать команду», - сказал Зидан.

Ранее отвечать на подобные вопросы пришлось тренеру «Челси» Томасу Тухелю и наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 16:49
    -1
    мАё делА малинкАе - трИниравать,
    как начальство рИшит, так и будИт.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 16:17
    -1
    Ссикло
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 16:01
    +1
    Как скажут так и будет, если что возьмут других тренеров и футболистов, реально повлиять могут только болельщики этих клубов, если обьявят страйк не будут ходить на стадион, покупать атрибутику, и смотреть трансляции их матчев (это касается и любителей футбола по всему миру), потому что тогда это = минус деньги.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 15:55
    -1
    Вангую, що незабаром Мауріньо героічно прокоментує своє звільнення з Тотенхему як те, що воно сталося через те, що він не розділяв поглядів клубу відносно участі в Суперлізі і він, як прихильник та послідовник УЄФА та ФІФА, сам вирішив звільнитися.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 16:01
    +1
    Как скажут так и будет, если что возьмут других тренеров и футболистов, реально повлиять могут только болельщики этих клубов, если обьявят страйк не будут ходить на стадион, покупать атрибутику, и смотреть трансляции их матчев (это касается и любителей футбола по всему миру), потому что тогда это = минус деньги.
    Ссылка
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