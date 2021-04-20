Не буду обсуждать. Зидан отказался комментировать участие Реала в Суперлиге

Наставник «Реала» Зинедин Зидан отказался отвечать на вопросы журналистов о Суперлиге, где одним из главных участников как раз является мадридский клуб.
Ранее было известно, что клубы не ставили в известность игроков и тренеров о своем решении по поводу Суперлиги.
«Ничего не буду говорить. Все эти вопросы задавайте одному человеку - президенту клуба Флорентино Пересу. Я могу говорить по поводу игры, все остальное не ко мне».
«Я не собираюсь делиться своим мнением по поводу Суперлиги. Потому что моя работа - тренировать команду», - сказал Зидан.
Ранее отвечать на подобные вопросы пришлось тренеру «Челси» Томасу Тухелю и наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
Источник — Marca
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