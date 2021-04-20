КЛОПП: «В вопросах Суперлиги мы ничего не решали. А теперь нас оскорбляют»

Наставник «Ливерпуля» поделился впечатлениями о создании нового европейского клубного турнира

  • 20.04.2021 09:57
  • 3342 просмотра
  • 12 комментариев
КЛОПП: «В вопросах Суперлиги мы ничего не решали. А теперь нас оскорбляют»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал создание Европейской Суперлиги. Клопп утверждает, что никак не мог повлиять не решение владельца клуба принять участие в новом турнире.

«Могу сказать, что команда здесь ни при чем. И в том числе я ничего не могу с этим поделать. Но люди относятся к нам так, как будто виноваты именно мы. Сегодня фанаты «Лидса» вышли на улицы и кричали на нас. Это было после обеда, когда мы шли по городу. Люди кричали в нашу сторону, хотя мы здесь ни при чем. Мы — работники этого клуба», — отметил Клопп.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.04.2021 10:37
    0
    avk2307, 20.04.2021 10:35
    100%.
    Он просто не такой категоричный, как Моуриньо . Он напишет заяву о расторжении контракта, выиграет в суде если боссы Ливерпуля не захотят его расторгнуть на условиях нормальных и пойдет тренировать условную Баварию.
    При этом доиграет чемпионат, ведь он ничего не нарушает.
    Дай бог.... Хотелось бы чтобы хоть кто-то из ярких да харизматичных выдал демарш
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.04.2021 10:36
    0
    sv_2000, 20.04.2021 10:30
    Ну, Клопп не раз открыто говорил о своем несогласии с идеей суперлиги... В данном случае это просто фраза, выдернутая из контекста. Посмотрим что дальше будет. Хотелось бы чтобы такие знаковые фигуры, как Клопп, встали на защиту спортивной справедливости.
    Хотя, судя по всему, пока он, действительно, молчит... Типа, я наемный работник и отстаньте от меня(( Печальненько...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 10:35
    0
    sv_2000, 20.04.2021 10:30
    Ну, Клопп не раз открыто говорил о своем несогласии с идеей суперлиги... В данном случае это просто фраза, выдернутая из контекста. Посмотрим что дальше будет. Хотелось бы чтобы такие знаковые фигуры, как Клопп, встали на защиту спортивной справедливости.
    100%.
    Он просто не такой категоричный, как Моуриньо . Он напишет заяву о расторжении контракта, выиграет в суде если боссы Ливерпуля не захотят его расторгнуть на условиях нормальных и пойдет тренировать условную Баварию.
    При этом доиграет чемпионат, ведь он ничего не нарушает.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.04.2021 10:30
    +1
    nabooo, 20.04.2021 10:26
    На данный момент любой односторонний разрыв контрактов со стороны сотрудников клуба приведет к юридическим последствиям, прописанным в контракте, и ни один адвокат не затащит в суде. То что вчера наговорил Чеферин не несет юридической силы. Нужно чтобы УЕФА вынес официальные постановления, а Лиги нашли у себя в статутах запреты на оведение таких турниров. На данный момент такой запрет найден только в документах АПЛ. Так что до официальной регистрации Суперлиги и проведения первого матча судить игроков и морально и юридически просто нелепо, к тому же практически невозможно.
    Ну, Клопп не раз открыто говорил о своем несогласии с идеей суперлиги... В данном случае это просто фраза, выдернутая из контекста. Посмотрим что дальше будет. Хотелось бы чтобы такие знаковые фигуры, как Клопп, встали на защиту спортивной справедливости.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 20.04.2021 10:30
    0
    "мы простые граждани, мы никак не можем повлиять, мы не виноваты, мы простые люди, мы здесь ни при чем".
    Нічого і нікого не нагадує, подібна позиція?
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 20.04.2021 10:30
    +1
    Ну как это не вы решаете? А кто, разве президент клуба выигрывает ЛЧ и АПЛ? Разве на него вс болельщики мира ходят на стадион и у телевизора болеют за этот футбол который показывает команда? Разве президент подаёт пример молодому пополению, что футбол это большая семья, а не бабло и принижение команд с меньшим бюджетом!??? Это вы как раз сейчас должны показать пример всему миру, что уважаете своих же болельщиков и традиции футбольного мира, а не разводить руками и ждать пока вас изгоем и козла и отпущения сделают!....
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 10:28
    +1
    SandroKing, 20.04.2021 10:18
    Клопп выглядит глупо. Нас не спрашивали, но мы одобряем. Молчание знак согласия.
    Перечитай вчерашнее интервью Клоппа. Он там четко сказал за кого.
    Что он одобряет?
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 20.04.2021 10:26
    -1
    На данный момент любой односторонний разрыв контрактов со стороны сотрудников клуба приведет к юридическим последствиям, прописанным в контракте, и ни один адвокат не затащит в суде. То что вчера наговорил Чеферин не несет юридической силы. Нужно чтобы УЕФА вынес официальные постановления, а Лиги нашли у себя в статутах запреты на оведение таких турниров. На данный момент такой запрет найден только в документах АПЛ. Так что до официальной регистрации Суперлиги и проведения первого матча судить игроков и морально и юридически просто нелепо, к тому же практически невозможно.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 20.04.2021 10:18
    -1
    Клопп выглядит глупо. Нас не спрашивали, но мы одобряем. Молчание знак согласия.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 10:16
    +5
    Але зараз Ви можете це вирішувати. Кожен має підстави розірвати договір.
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 20.04.2021 10:13
    +2
    А клуб це тоді хто? Тільки один власник?
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 10:13
    +8
    Пока что именно так, но всё поменяется как только будут проведены первый матчи "Суперлиги". А до того времени каждый футболист, тренер, функционер должен отдавать себе отчёт об последствиях. Перес провозгласил сил себя президентом футбола, но весь футбольный мир его туда не выбирал
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 10:13
    +8
    Пока что именно так, но всё поменяется как только будут проведены первый матчи "Суперлиги". А до того времени каждый футболист, тренер, функционер должен отдавать себе отчёт об последствиях. Перес провозгласил сил себя президентом футбола, но весь футбольный мир его туда не выбирал
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 10:16
    +5
    Але зараз Ви можете це вирішувати. Кожен має підстави розірвати договір.
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 20.04.2021 10:13
    +2
    А клуб це тоді хто? Тільки один власник?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.04.2021 10:30
    +1
    nabooo, 20.04.2021 10:26
    На данный момент любой односторонний разрыв контрактов со стороны сотрудников клуба приведет к юридическим последствиям, прописанным в контракте, и ни один адвокат не затащит в суде. То что вчера наговорил Чеферин не несет юридической силы. Нужно чтобы УЕФА вынес официальные постановления, а Лиги нашли у себя в статутах запреты на оведение таких турниров. На данный момент такой запрет найден только в документах АПЛ. Так что до официальной регистрации Суперлиги и проведения первого матча судить игроков и морально и юридически просто нелепо, к тому же практически невозможно.
    Ну, Клопп не раз открыто говорил о своем несогласии с идеей суперлиги... В данном случае это просто фраза, выдернутая из контекста. Посмотрим что дальше будет. Хотелось бы чтобы такие знаковые фигуры, как Клопп, встали на защиту спортивной справедливости.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 20.04.2021 10:30
    +1
    Ну как это не вы решаете? А кто, разве президент клуба выигрывает ЛЧ и АПЛ? Разве на него вс болельщики мира ходят на стадион и у телевизора болеют за этот футбол который показывает команда? Разве президент подаёт пример молодому пополению, что футбол это большая семья, а не бабло и принижение команд с меньшим бюджетом!??? Это вы как раз сейчас должны показать пример всему миру, что уважаете своих же болельщиков и традиции футбольного мира, а не разводить руками и ждать пока вас изгоем и козла и отпущения сделают!....
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 10:28
    +1
    SandroKing, 20.04.2021 10:18
    Клопп выглядит глупо. Нас не спрашивали, но мы одобряем. Молчание знак согласия.
    Перечитай вчерашнее интервью Клоппа. Он там четко сказал за кого.
    Что он одобряет?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.04.2021 10:37
    0
    avk2307, 20.04.2021 10:35
    100%.
    Он просто не такой категоричный, как Моуриньо . Он напишет заяву о расторжении контракта, выиграет в суде если боссы Ливерпуля не захотят его расторгнуть на условиях нормальных и пойдет тренировать условную Баварию.
    При этом доиграет чемпионат, ведь он ничего не нарушает.
    Дай бог.... Хотелось бы чтобы хоть кто-то из ярких да харизматичных выдал демарш
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 20.04.2021 10:36
    0
    sv_2000, 20.04.2021 10:30
    Ну, Клопп не раз открыто говорил о своем несогласии с идеей суперлиги... В данном случае это просто фраза, выдернутая из контекста. Посмотрим что дальше будет. Хотелось бы чтобы такие знаковые фигуры, как Клопп, встали на защиту спортивной справедливости.
    Хотя, судя по всему, пока он, действительно, молчит... Типа, я наемный работник и отстаньте от меня(( Печальненько...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 10:35
    0
    sv_2000, 20.04.2021 10:30
    Ну, Клопп не раз открыто говорил о своем несогласии с идеей суперлиги... В данном случае это просто фраза, выдернутая из контекста. Посмотрим что дальше будет. Хотелось бы чтобы такие знаковые фигуры, как Клопп, встали на защиту спортивной справедливости.
    100%.
    Он просто не такой категоричный, как Моуриньо . Он напишет заяву о расторжении контракта, выиграет в суде если боссы Ливерпуля не захотят его расторгнуть на условиях нормальных и пойдет тренировать условную Баварию.
    При этом доиграет чемпионат, ведь он ничего не нарушает.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 20.04.2021 10:30
    0
    "мы простые граждани, мы никак не можем повлиять, мы не виноваты, мы простые люди, мы здесь ни при чем".
    Нічого і нікого не нагадує, подібна позиція?
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 20.04.2021 10:26
    0
    На данный момент любой односторонний разрыв контрактов со стороны сотрудников клуба приведет к юридическим последствиям, прописанным в контракте, и ни один адвокат не затащит в суде. То что вчера наговорил Чеферин не несет юридической силы. Нужно чтобы УЕФА вынес официальные постановления, а Лиги нашли у себя в статутах запреты на оведение таких турниров. На данный момент такой запрет найден только в документах АПЛ. Так что до официальной регистрации Суперлиги и проведения первого матча судить игроков и морально и юридически просто нелепо, к тому же практически невозможно.
    Ссылка
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