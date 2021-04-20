КЛОПП: «В вопросах Суперлиги мы ничего не решали. А теперь нас оскорбляют»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал создание Европейской Суперлиги. Клопп утверждает, что никак не мог повлиять не решение владельца клуба принять участие в новом турнире.
«Могу сказать, что команда здесь ни при чем. И в том числе я ничего не могу с этим поделать. Но люди относятся к нам так, как будто виноваты именно мы. Сегодня фанаты «Лидса» вышли на улицы и кричали на нас. Это было после обеда, когда мы шли по городу. Люди кричали в нашу сторону, хотя мы здесь ни при чем. Мы — работники этого клуба», — отметил Клопп.
Источник — Sport.ua
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Он просто не такой категоричный, как Моуриньо . Он напишет заяву о расторжении контракта, выиграет в суде если боссы Ливерпуля не захотят его расторгнуть на условиях нормальных и пойдет тренировать условную Баварию.
При этом доиграет чемпионат, ведь он ничего не нарушает.
Он просто не такой категоричный, как Моуриньо . Он напишет заяву о расторжении контракта, выиграет в суде если боссы Ливерпуля не захотят его расторгнуть на условиях нормальных и пойдет тренировать условную Баварию.
При этом доиграет чемпионат, ведь он ничего не нарушает.
Нічого і нікого не нагадує, подібна позиція?
Что он одобряет?
Что он одобряет?
Он просто не такой категоричный, как Моуриньо . Он напишет заяву о расторжении контракта, выиграет в суде если боссы Ливерпуля не захотят его расторгнуть на условиях нормальных и пойдет тренировать условную Баварию.
При этом доиграет чемпионат, ведь он ничего не нарушает.
Он просто не такой категоричный, как Моуриньо . Он напишет заяву о расторжении контракта, выиграет в суде если боссы Ливерпуля не захотят его расторгнуть на условиях нормальных и пойдет тренировать условную Баварию.
При этом доиграет чемпионат, ведь он ничего не нарушает.
Нічого і нікого не нагадує, подібна позиція?
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