КЛОПП: «В вопросах Суперлиги мы ничего не решали. А теперь нас оскорбляют»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал создание Европейской Суперлиги. Клопп утверждает, что никак не мог повлиять не решение владельца клуба принять участие в новом турнире.

«Могу сказать, что команда здесь ни при чем. И в том числе я ничего не могу с этим поделать. Но люди относятся к нам так, как будто виноваты именно мы. Сегодня фанаты «Лидса» вышли на улицы и кричали на нас. Это было после обеда, когда мы шли по городу. Люди кричали в нашу сторону, хотя мы здесь ни при чем. Мы — работники этого клуба», — отметил Клопп.