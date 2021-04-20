Стамбул. Козлова стартовала с поражения

Сегодня Катерина Козлова в первом раунде грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле встречалась с румынкой Сораной Кырстей.
Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах, проиграв вторую партию на тай-брейке. Матч продолжался ровно 2 часа.
1-й раунд
Катерина Козлова (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:7 (6)
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Источник — Sport.ua
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