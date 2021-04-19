Катерина Козлова – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 19 апреля, украинка Катерина Козлова (№130 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Стамбуле.
В первом круге соперницей украинки станет румынка Сорана Кырстя (№67 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Ван Цян – Гасанова, ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не встречались. В следующем раунде победительница матча сразится против Анастасии Потаповой из России (№76 WTA).
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Источник — Sport.ua
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