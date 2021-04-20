Марта Костюк – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Стамбуле

  • 20.04.2021 10:31
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Марта Костюк – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Во вторник, 20 апреля, украинка Марта Костюк (№85 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Стамбуле.
 
В первом круге соперницей украинки станет Камилла Рахимова из России (№143 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала поединка – 11:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем круге победительница сразится с Терезой Мрдежой из Хорватии (№243 WTA) или Дарьей Касаткиной из России (№37 WTA). 

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Источник — Sport.ua

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