Марта Костюк – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 20 апреля, украинка Марта Костюк (№85 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Стамбуле.



В первом круге соперницей украинки станет Камилла Рахимова из России (№143 WTA). Встреча состоится первым запуском, время начала поединка – 11:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем круге победительница сразится с Терезой Мрдежой из Хорватии (№243 WTA) или Дарьей Касаткиной из России (№37 WTA).

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