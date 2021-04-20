Алан ШИРЕР: «Суперлига бросила гранату в Премьер-лигу»

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер высказался о создании Европейской Суперлиги.

«Суперлига бросила гранату в Премьер-лигу и во всех остальных. Нужно им ответить — дисквалифицируйте их! Дисквалифицируйте их немедленно! Если можете, сделайте это. То, что клубы хотят сделать, неправильно. Это не конкурентная лига, она закрытая. Нельзя проводить соревнования, к которым никто не может присоединиться. Посмотрите на прекрасную работу «Лестера», «Вест Хэма», а они не смогут присоединиться к Суперлиге», — сказал Ширер.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.