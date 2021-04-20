Алан ШИРЕР: «Суперлига бросила гранату в Премьер-лигу»

Легенда АПЛ призывает дисквалифицировать английские клубы

  • 20.04.2021 12:25
  • 2188 просмотров
  • 2 комментария
Алан ШИРЕР: «Суперлига бросила гранату в Премьер-лигу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер высказался о создании Европейской Суперлиги.

«Суперлига бросила гранату в Премьер-лигу и во всех остальных. Нужно им ответить — дисквалифицируйте их! Дисквалифицируйте их немедленно! Если можете, сделайте это. То, что клубы хотят сделать, неправильно. Это не конкурентная лига, она закрытая. Нельзя проводить соревнования, к которым никто не может присоединиться. Посмотрите на прекрасную работу «Лестера», «Вест Хэма», а они не смогут присоединиться к Суперлиге», — сказал Ширер.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

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Источник — BBC

(8 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 13:21
    0
    Михаил Степанов, 20.04.2021 12:58
    Гранату...но она не смертельная, а денежная! Кто не хочет себе осколочек?)))
    Кому как! Если в смысле денег, то это скорее бумеранг
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.04.2021 12:58
    0
    Гранату...но она не смертельная, а денежная! Кто не хочет себе осколочек?)))
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 13:21
    0
    Михаил Степанов, 20.04.2021 12:58
    Гранату...но она не смертельная, а денежная! Кто не хочет себе осколочек?)))
    Кому как! Если в смысле денег, то это скорее бумеранг
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.04.2021 12:58
    0
    Гранату...но она не смертельная, а денежная! Кто не хочет себе осколочек?)))
    Ссылка
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