Алан ШИРЕР: «Суперлига бросила гранату в Премьер-лигу»

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер высказался о создании Европейской Суперлиги.
«Суперлига бросила гранату в Премьер-лигу и во всех остальных. Нужно им ответить — дисквалифицируйте их! Дисквалифицируйте их немедленно! Если можете, сделайте это. То, что клубы хотят сделать, неправильно. Это не конкурентная лига, она закрытая. Нельзя проводить соревнования, к которым никто не может присоединиться. Посмотрите на прекрасную работу «Лестера», «Вест Хэма», а они не смогут присоединиться к Суперлиге», — сказал Ширер.
Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.
Источник — BBC
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