КАРИКАТУРА ДНЯ. Тоттенхэм уволил Моуриньо

Португальский тренер покинул пост наставника лондонского клуба

  • 20.04.2021 12:17
  • 2725 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Тоттенхэм уволил Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над увольнением 58-летнего португальского специалиста Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм уволил Моуринью.

Что дальше для Особенного?», — прокомментировал Момани свою работу.

Моуриньо возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 года.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Standard
    online
      Standard, 20.04.2021 12:50
    0
    Вдалий шарж.
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 20.04.2021 12:50
    0
    Вдалий шарж.
    Ссылка
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