КАРИКАТУРА ДНЯ. Тоттенхэм уволил Моуриньо

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над увольнением 58-летнего португальского специалиста Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм уволил Моуринью.
Что дальше для Особенного?», — прокомментировал Момани свою работу.
Моуриньо возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 года.
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Источник — Instagram
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