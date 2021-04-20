Виктор ЛЕОНЕНКО: «Работу Бессмертного видно»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Львова» над «Александрией» (3:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Не могу понять Шарана. У тебя половина команды не играет. А представьте, если еще и на Кубок «Заре» проиграют. Бессмертный взял очки и с «Шахтером», и здесь. Его работу видно», - сказал Леоненко.

Напомним, матч 1/2 финала Кубка Украины «Александрия» – «Заря» состоится в среду, 21 апреля. Начало в 18:30.