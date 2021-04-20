Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украинских клубов в Суперлиге мы не увидим»

Зато у украинских команд появятся шансы выиграть Лигу чемпионов, считает специалист

  • 20.04.2021 11:42
  • 299 просмотров
  • 1 комментарий
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украинских клубов в Суперлиге мы не увидим»
© ФК Динамо Киев. Вячеслав Грозный

Известный тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о том, как на украинских клубах отразится создание Европейской Суперлиги.

«Конечно, если она будет создана, украинских клубов мы там не увидим. С другой стороны, без топ-клубов в Лиге чемпионов у наших команд увеличиваются шансы выиграть этот турнир. Сейчас новый формат с 36 клубами обещает быть интересным, все гарантированно получат по 10 игр. Но по ходу турнира, конечно, нельзя менять правила. Думаю, в итоге найдутся рычаги дискуссий, и будет найдено приемлемое решение для всех сторон», — считает Грозный.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 11:48
    0
    Вячеслав Очевидный
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 11:48
    0
    Вячеслав Очевидный
    Ссылка
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