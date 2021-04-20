Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украинских клубов в Суперлиге мы не увидим»

Известный тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о том, как на украинских клубах отразится создание Европейской Суперлиги.

«Конечно, если она будет создана, украинских клубов мы там не увидим. С другой стороны, без топ-клубов в Лиге чемпионов у наших команд увеличиваются шансы выиграть этот турнир. Сейчас новый формат с 36 клубами обещает быть интересным, все гарантированно получат по 10 игр. Но по ходу турнира, конечно, нельзя менять правила. Думаю, в итоге найдутся рычаги дискуссий, и будет найдено приемлемое решение для всех сторон», — считает Грозный.