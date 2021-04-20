Стало известно, когда Фонсека подаст в отставку с поста тренера Ромы

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека покинет свой пост.
Ранее сообщалось, что португальский специалист принял решение покинуть клуб в конце сезона. Ожидается, что Фонсека объявит об этом официально после матчей полуфинала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» также заинтересован в возвращении Фонсеки, который может сменить на тренерском мостике своего земляка Каштру.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.