Стало известно, когда Фонсека подаст в отставку с поста тренера Ромы

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека покинет свой пост.

Ранее сообщалось, что португальский специалист принял решение покинуть клуб в конце сезона. Ожидается, что Фонсека объявит об этом официально после матчей полуфинала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» также заинтересован в возвращении Фонсеки, который может сменить на тренерском мостике своего земляка Каштру.