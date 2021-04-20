ДЕНИСОВ: «История Тайсона настолько несуразная, как и число игр за Шахтер»

Известный журналист – о расставании «горняков» с бразильцем

  • 20.04.2021 11:20
  • 2939 просмотров
  • 4 комментария
ДЕНИСОВ: «История Тайсона настолько несуразная, как и число игр за Шахтер»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал уход бразильца Тайсона из донецкого «Шахтера».

«Прологом к матчу «Шахтер» – «Динамо» стала история расставания «горняков» с Тайсоном. История Тайсона и его последних месяцев в «Шахтере» настолько несуразная и нелогичная, как и то количество матчей Тайсона за клуб. Цифра 299 смотрелась, на мой взгляд, вне всякой логики накануне матча с «Динамо». «Ну и где ты сегодня?», – наверное, подумал каждый из болельщиков «Шахтера» о Тайсоне. «Увы, до шкафа мы с ней не дотянули», - как говорил герой незабвенного «Служебного романа». Не хватило Тайсона на 300 матчей. Зачем был нужен этот конфликт Тайсону после 11 лет в Украине? Тоже вопрос без ответа. А затем мы видели и слезы, и «Простите меня» в пятницу на встрече с клубным руководством. Эта история должна была закончиться точно не так, но получилось, как получилось», - сказал Денисов.

Тайсон перешел в «Шахтер» в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов. С «горняками» вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 20.04.2021 11:30
    +2
    nabooo, 20.04.2021 11:23
    Работа Палкина и его миньонов все больше похожа на пропаганду рашки. Набокапорили, человек просился на выход года три, но честно отрабатывал контракт. И все равно он сам виноват. И Каштру, выдавший эпик в ЛЧ, тожде плохой тренер. А то что каналы Денисова скатились в гуано и проигрывают конкуренцию Сетанте и Мегого\Воле, а Палкин проваливает трансферную политику уже пару сезонов - это как-то в сторонке осталось.
    свои ошибки не признают, чужие - не прощают...
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    nabooo
    online
      nabooo, 20.04.2021 11:23
    +6
    Работа Палкина и его миньонов все больше похожа на пропаганду рашки. Набокапорили, человек просился на выход года три, но честно отрабатывал контракт. И все равно он сам виноват. И Каштру, выдавший эпик в ЛЧ, тожде плохой тренер. А то что каналы Денисова скатились в гуано и проигрывают конкуренцию Сетанте и Мегого\Воле, а Палкин проваливает трансферную политику уже пару сезонов - это как-то в сторонке осталось.
    Ссылка
    ilyaeglkves
    online
      ilyaeglkves, 20.04.2021 11:22
    -1
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 20.04.2021 11:19
    +3
    Ну не смотря на негатив, он-то нашёл в себе силы и воспитание всех поблагодарить. Чего не скажешь о Денисове.
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    nabooo
    online
      nabooo, 20.04.2021 11:23
    +6
    Работа Палкина и его миньонов все больше похожа на пропаганду рашки. Набокапорили, человек просился на выход года три, но честно отрабатывал контракт. И все равно он сам виноват. И Каштру, выдавший эпик в ЛЧ, тожде плохой тренер. А то что каналы Денисова скатились в гуано и проигрывают конкуренцию Сетанте и Мегого\Воле, а Палкин проваливает трансферную политику уже пару сезонов - это как-то в сторонке осталось.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 20.04.2021 11:19
    +3
    Ну не смотря на негатив, он-то нашёл в себе силы и воспитание всех поблагодарить. Чего не скажешь о Денисове.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 20.04.2021 11:30
    +2
    nabooo, 20.04.2021 11:23
    Работа Палкина и его миньонов все больше похожа на пропаганду рашки. Набокапорили, человек просился на выход года три, но честно отрабатывал контракт. И все равно он сам виноват. И Каштру, выдавший эпик в ЛЧ, тожде плохой тренер. А то что каналы Денисова скатились в гуано и проигрывают конкуренцию Сетанте и Мегого\Воле, а Палкин проваливает трансферную политику уже пару сезонов - это как-то в сторонке осталось.
    свои ошибки не признают, чужие - не прощают...
    Ссылка
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