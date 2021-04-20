ДЕНИСОВ: «История Тайсона настолько несуразная, как и число игр за Шахтер»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал уход бразильца Тайсона из донецкого «Шахтера».

«Прологом к матчу «Шахтер» – «Динамо» стала история расставания «горняков» с Тайсоном. История Тайсона и его последних месяцев в «Шахтере» настолько несуразная и нелогичная, как и то количество матчей Тайсона за клуб. Цифра 299 смотрелась, на мой взгляд, вне всякой логики накануне матча с «Динамо». «Ну и где ты сегодня?», – наверное, подумал каждый из болельщиков «Шахтера» о Тайсоне. «Увы, до шкафа мы с ней не дотянули», - как говорил герой незабвенного «Служебного романа». Не хватило Тайсона на 300 матчей. Зачем был нужен этот конфликт Тайсону после 11 лет в Украине? Тоже вопрос без ответа. А затем мы видели и слезы, и «Простите меня» в пятницу на встрече с клубным руководством. Эта история должна была закончиться точно не так, но получилось, как получилось», - сказал Денисов.

Тайсон перешел в «Шахтер» в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов. С «горняками» вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

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