Юрий ВИРТ: «С Селезневым переговоров не ведем»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт высказался об информации, что опытный форвард Евгений Селезнев может перейти в ровенский клуб.

«С удивлением прочитал данную новость (о Селезневе прим.) Могу ответственно заявить: ни с Селезневым, ни с кем-либо переговоров не вели и не ведем. Ведь еще непонятно, в какой лиге начнем следующий сезон. Нужно удачно провести оставшиеся десять «финалов» и только затем думать о селекции», - сказал Вирт.

Напомним, что контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

«Верес» лидирует в таблице Первой лиги с 48 очками. Команда из Ровно опережает на три пункта ближайшего преследователя, имея при этом два матча в запасе.