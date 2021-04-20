Игорь СУРКИС: «Попытка создания Суперлиги ничем не увенчается»

Президент «Динамо» не верит, что Европейская Суперлига будет жить

  • 20.04.2021 11:00
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  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС: «Попытка создания Суперлиги ничем не увенчается»
© Футбол 1/2/3. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал создание Суперлиги в европейском футболе.

«По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.

Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост - чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается», - подытожил Суркис.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:11
    -1
    Леонід Вишневський, 20.04.2021 11:42
    Цікаво що б він заговорив якби туда запросили Динамо?
    во времена лобана и шевы его просили-вернее гришу
    Ссылка
    Сергій Мізін
    online
      Сергій Мізін, 20.04.2021 11:55
    -2
    ну да, Сурок... як бабки пилять від УЄФА, так харашо. а як обрубать тобі поток, так це канєшно пагано
    https://www.apravda.com/content/rassledovanie-kak-surkisy-cherez-svoi-ofsho
    ry-poluchali-milliony-evro-uefa-dlya-ffu
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 20.04.2021 11:42
    -4
    Цікаво що б він заговорив якби туда запросили Динамо?
    Ссылка
    ilyaeglkves
    online
      ilyaeglkves, 20.04.2021 11:22
    -3
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
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    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 20.04.2021 11:17
    +4
    Соглашусь с Суркисом. Жаль, что эта колутнеча началась не после финала ЛЧ.
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    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 20.04.2021 11:17
    +4
    Соглашусь с Суркисом. Жаль, что эта колутнеча началась не после финала ЛЧ.
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