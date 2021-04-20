Денис ПОПОВ: «Луческу — сильнейший тренер в Украине»

Защитник «Динамо» Денис Попов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины, в котором «Динамо» на выезде в Тернополе сыграет с «Агробизнесом».

- Наша субботняя победа над «Шахтером» была для болельщиков, для руководства клуба и всей команды. Обыграть принципиального соперника было очень важно, это принесло вдвое больше позитивных эмоций.

- С чем связано такое хорошее настроение на тренировке? Все шутят, улыбаются…

- Настроение было хорошим всегда. Сейчас немного выдохнули, поскольку матч с «Шахтером» был эмоционально и физически энергозатратным. Но у нас остались незаконченными два дела, нужно их довести до конца, а потом уже отдыхать.

- Не будет ли недооценки соперника в матче с «Агробизнесом»?

- Думаю, нет, все профессионалы, да и с Мирчей Луческу невозможно расслабиться – он и сегодня нам говорил, что даже мысли не должно быть об этом.

- Луческу был признан тренером месяца в марте, на ваш взгляд, он действительно сильнейший специалист в Украине?

- Думаю, да. Это человек с огромным опытом, он многое прошел в футболе, поставил нам игру. Из тех тренеров, с которыми я работал, он один из самых сильных. В первую очередь, он привил нам уверенность в себе, в своих силах. У нас молодая команда, с тем же «Шахтером» играло всего два иностранца. А остальные свои воспитанники. И мы поверили в то, что многое можем.

Матч 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» — «Динамо» состоится в среду, 21 апреля, в 16:00.