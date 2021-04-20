В четверг, 22 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» будет принимать «Аталанту».
Матч пройдет в Риме, на поле стадиона «Стадио Олимпико». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Рома» – «Аталанта». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок «Рома» – «Аталанта» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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