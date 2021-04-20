Дэвид БЕКХЭМ: «Футбол без болельщиков — ничто. Наша игра в опасности»

45-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о создании Европейской Суперлиги.

«Я — тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это была моя жизнь. Я любил его, когда был маленьким ребенком как фанат, и продолжаю быть фанатом и сейчас. Как игрок, а теперь и как владелец, я знаю, что наш спорт без болельщиков — ничто. Нам нужен футбол для всех. Нам нужен честный футбол и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, наша любимая игра окажется в опасности...», — написал Бекхэм.

Бекхэм — президент и совладелец клуба «Интер Майами», а также совладелец клуба «Солфорд Сити».