Дани АЛВЕС: «Мы не должны позволить портить возможности маленьких клубов»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, ныне выступающий за «Сан-Паулу», поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.

«Футбол всегда был, есть и будет видом спорта, который развивается и меняется. Мы не должны позволить людям наверху портить возможности маленьких клубов, мечтающих о большом», - написал Алвес.

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