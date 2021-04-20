Дани АЛВЕС: «Мы не должны позволить портить возможности маленьких клубов»

Бразилец не поддерживает создание Европейской Суперлиги

  • 20.04.2021 10:19
  • 934 просмотра
  • 3 комментария
Дани АЛВЕС: «Мы не должны позволить портить возможности маленьких клубов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Бывший защитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, ныне выступающий за «Сан-Паулу», поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.

«Футбол всегда был, есть и будет видом спорта, который развивается и меняется. Мы не должны позволить людям наверху портить возможности маленьких клубов, мечтающих о большом», - написал Алвес.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    StrikeX
    online
      StrikeX, 20.04.2021 10:54
    0
    Sergii Novykov, 20.04.2021 10:27
    хочется больше комментариев от трениров и играков которых взяли в суперлигу. Пока хоть как то отреагировал только Клопп. Те кто туда не попадает понятно что будут против.
    В основному в цих клубах всі на величезних контрактах, мало хто гавкне в сторону роботодавців. Клоппу у цьому плані повага.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 10:46
    0
    Sergii Novykov, 20.04.2021 10:27
    хочется больше комментариев от трениров и играков которых взяли в суперлигу. Пока хоть как то отреагировал только Клопп. Те кто туда не попадает понятно что будут против.
    так еще и Моур отреагировал- сказал, идите вы на**й со своей суперпуперлигой
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 20.04.2021 10:27
    +2
    хочется больше комментариев от трениров и играков которых взяли в суперлигу. Пока хоть как то отреагировал только Клопп. Те кто туда не попадает понятно что будут против.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 20.04.2021 10:27
    +2
    хочется больше комментариев от трениров и играков которых взяли в суперлигу. Пока хоть как то отреагировал только Клопп. Те кто туда не попадает понятно что будут против.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 20.04.2021 10:54
    0
    Sergii Novykov, 20.04.2021 10:27
    хочется больше комментариев от трениров и играков которых взяли в суперлигу. Пока хоть как то отреагировал только Клопп. Те кто туда не попадает понятно что будут против.
    В основному в цих клубах всі на величезних контрактах, мало хто гавкне в сторону роботодавців. Клоппу у цьому плані повага.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 10:46
    0
    Sergii Novykov, 20.04.2021 10:27
    хочется больше комментариев от трениров и играков которых взяли в суперлигу. Пока хоть как то отреагировал только Клопп. Те кто туда не попадает понятно что будут против.
    так еще и Моур отреагировал- сказал, идите вы на**й со своей суперпуперлигой
    Ссылка
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