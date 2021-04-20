Дани АЛВЕС: «Мы не должны позволить портить возможности маленьких клубов»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, ныне выступающий за «Сан-Паулу», поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.
«Футбол всегда был, есть и будет видом спорта, который развивается и меняется. Мы не должны позволить людям наверху портить возможности маленьких клубов, мечтающих о большом», - написал Алвес.
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