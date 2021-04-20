МИКОЛЕНКО: «Агробизнес выбил две команды из УПЛ. Это говорит о многом»

Защитник «Динамо» готовится к полуфиналу Кубка Украины

  • 20.04.2021 09:41
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МИКОЛЕНКО: «Агробизнес выбил две команды из УПЛ. Это говорит о многом»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко рассказал о подготовке к кубковому поединку против «Агробизнеса».

- Мы привыкли играть два раза в неделю, никаких проблем не будет с подготовкой к предстоящему поединку, поэтому готовимся в стандартном режиме. Сегодня провели тренировку, вчера было восстановление у тех футболистов, которые играли с «Шахтером». Завтра тренировка, теория и вылет в Тернополь.

- Успели эмоционально и физически восстановиться после матча с «Шахтером»?
- Игра очень трудная была. Тренер сказал, чтобы порадовались после поединка, и забыли этот матч и двигались дальше.

- Уже разбирали «Агробизнес»? Возможно, сам знаешь что-то о вашем сопернике?
- Мы разбирали игру с «Шахтером» и немного посмотрели матч «Агробизнеса», думаю завтра уже более детально посмотрим на команду соперника. Смотрел их игры в Первой лиге и поединок с «Шахтером» прошлой стадии Кубка Украины.

- Команда Первой лиги смогла выбить «горняков». Возможно, в матче с «Динамо» стоит ожидать сюрпризов или вы не допустите такого?
- Мы постараемся не допустить подобного. Обязаны не совершать таких ошибок как «Шахтер». «Агробизнес» выбил еще и «Ворсклу». Это очень сильная команда, которая смогла одолеть два клуба из УПЛ.

- Постараетесь решить исход поединка в основное время? Серию пенальти не будете отрабатывать?
- Надеюсь, что до этого не дойдет. Постараемся в основное время выиграть.

- Возьмешься бить пенальти в случае чего?
- Если тренер скажет бить, то буду бить.

- Вы не сами выбираете?
- В последний раз, когда пробивали пенальти, меня заменили и тренер сам говорил, кто будет бить.

- «Агробизнес» выиграл все свои матчи с минимальным счетом, о чем это может говорить?
- Начнем с того, если они выигрывали, то редко пропускали. Это добротная, организованная команда, которая хорошо обороняется, знает свои сильные качества.

- Как можешь оценить перспективы «Агробизнеса»?
- Они сейчас борются за 2 и 3 места, за выход в УПЛ. Еще раз повторюсь, что они выбили две команды из УПЛ, и это уже о многом говорит.

Матч 1/2 финала Кубка Украины «Агробизнес» — «Динамо» состоится в среду, 21 апреля, в 16:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

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