Виктор ЛЕОНЕНКО: «Севидов тут пока рулит»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Миная» над черниговской «Десной» (3:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Во-первых, у «Десны» не было лидеров - Тотовицкого и Будковского. Во-вторых, пенальти эти смешные. Но и моментов особо у «Десны» не было. Севидов тут пока рулит. «Десна» наделала ошибок, а футболисты «Миная» сделали подарок ко дню рождения президента», - сказал Леоненко.

Напомним, главным тренером «Миная» является Николай Цымбал, однако по неофициальным данным, командой руководит Александр Севидов, которого обвиняют в организации договорных матчей.