Антонио КАССАНО: «Нужно выгнать Интер, Милан и Ювентус из Серии А»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение, что «Ювентус», «Интер» и «Милан» нужно исключить из Серии А из-за участия в Европейской Суперлиге.
«О таком соревновании и думать нельзя. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит людям. Маленькие команды нельзя оставлять в стороне, я бы попросил итальянскую федерацию футбола выгнать «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А.
Пусть играют в своей лиге, а там посмотрим. Двенадцать клубов не могут править футболом, - сказал Кассано.
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Источник — Football-Italia
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