Антонио КАССАНО: «Нужно выгнать Интер, Милан и Ювентус из Серии А»

Легендарный форвард считает, что клубы-основатели Суперлиги заслуживают строгого наказания

  • 20.04.2021 08:30
  • 2019 просмотров
  • 3 комментария
Антонио КАССАНО: «Нужно выгнать Интер, Милан и Ювентус из Серии А»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение, что «Ювентус», «Интер» и «Милан» нужно исключить из Серии А из-за участия в Европейской Суперлиге.

«О таком соревновании и думать нельзя. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит людям. Маленькие команды нельзя оставлять в стороне, я бы попросил итальянскую федерацию футбола выгнать «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А.

Пусть играют в своей лиге, а там посмотрим. Двенадцать клубов не могут править футболом, - сказал Кассано.

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Источник — Football-Italia

(14 голосов)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 20.04.2021 09:08
    0
    Он прав 100%
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 20.04.2021 08:55
    +3
    100% ВЫ ПРАВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ВАМИ
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 20.04.2021 08:48
    +3
    Антон, молодец! Всегда был и игроком бескомпромисным и правдорубом ярким.
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 08:33
    +7
    Кассано вже легенда? Але з думкою погоджуюся, хоча й уболіваю за Мілан. Лікуючи жаліти не можна!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2021 08:33
    +7
    Кассано вже легенда? Але з думкою погоджуюся, хоча й уболіваю за Мілан. Лікуючи жаліти не можна!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 20.04.2021 08:55
    +3
    100% ВЫ ПРАВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ВАМИ
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 20.04.2021 08:48
    +3
    Антон, молодец! Всегда был и игроком бескомпромисным и правдорубом ярким.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 20.04.2021 09:08
    0
    Он прав 100%
    Ссылка
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