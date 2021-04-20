Александр ДЕНИСОВ: «Для победы Динамо хватило двух ударов в створ»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над донецким «Шахтером» (1:0) в центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Расклады были очевидны: победа могла принести «Шахтеру» в некотором роде моральное удовлетворение. О возобновлении интриги речь идти не могла, положа на руку на сердце. А «Динамо» нужна была сатисфакция. Стать чемпионом без победы над «Шахтером» – это не то, чего хотел Луческу, это его точно не устраивало.

«Динамо» играло строго от «Шахтера» - в привычный, ожидаемый, даже где-то линейный футбол. Двух ударов в створ киевлянам хватило, чтобы выиграть этот матч. «Шахтер» сподобился ударить в створ ворот «Динамо» лишь один раз. Никакого раздражения, никаких эмоций. Не зря на свою команду ругался после матча в нашей студии Алексей Белик. Такой «Шахтер» ему точно не понравился», - сказал Денисов.