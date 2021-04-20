Александр ДЕНИСОВ: «Для победы Динамо хватило двух ударов в створ»

Известный журналист – о победе киевлян над «Шахтером»

  • 20.04.2021 08:12
  • 1757 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Для победы Динамо хватило двух ударов в створ»
© ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над донецким «Шахтером» (1:0) в центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Расклады были очевидны: победа могла принести «Шахтеру» в некотором роде моральное удовлетворение. О возобновлении интриги речь идти не могла, положа на руку на сердце. А «Динамо» нужна была сатисфакция. Стать чемпионом без победы над «Шахтером» – это не то, чего хотел Луческу, это его точно не устраивало.

«Динамо» играло строго от «Шахтера» - в привычный, ожидаемый, даже где-то линейный футбол. Двух ударов в створ киевлянам хватило, чтобы выиграть этот матч. «Шахтер» сподобился ударить в створ ворот «Динамо» лишь один раз. Никакого раздражения, никаких эмоций. Не зря на свою команду ругался после матча в нашей студии Алексей Белик. Такой «Шахтер» ему точно не понравился», - сказал Денисов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.04.2021 08:41
    +1
    Много. Для такой защиты и вратаря и одного достаточно.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.04.2021 08:41
    +1
    Много. Для такой защиты и вратаря и одного достаточно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности