Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Приятно забить Ювентусу и добыть три очка»

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (1:0) в центральном матче 31-го тура итальянской Серии А. Малиновский забил победный гол.

«В первую очередь, приятно, что выиграли вчера и я забил победный гол такой команде как «Ювентус». Для «Аталанты», всего города и клуба это очень важная победа, 20 лет не выигрывали у «Ювентуса». Все рады победе, а мне, конечно же, приятно забить такой команде и добыть три очка для команды. Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов, в этом году очень насыщенный сезон получается. Много команд претендуют на Лигу чемпионов. У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимум очков и попасть в Лигу чемпионов. Вчерашняя игра помогла нам в этом. Надеюсь, мы будем и дальше продолжать так играть», - сказал Малиновский.

В нынешнем сезоне Малиновский сыграл в 29 матчах чемпионата, отметившись 4 голами и 8 ассистами. Победа позволила «Аталанте» обойти «Ювентус» и выйти на 3 место в Серии А.