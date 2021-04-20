Вячеслав ШЕВЧУК: «Нужно было отпускать Тайсона еще год назад»

Экс-защитник «Шахтера» – о расставании клуба с одноклубником

  • 20.04.2021 07:19
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Нужно было отпускать Тайсона еще год назад»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал уход бразильца Тайсона из донецкого клуба.

«Это правильное решение. Осталось два месяца до завершения контракта, пускай идет дальше. Нужно было отпускать его год назад. Наверное, от «Ромы» было предложение, насколько я знаю. То, что отпустили сейчас, тоже правильно. Нужно каждую копейку считать», - сказал Шевчук.

Тайсон перешел в «Шахтер» в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов. С «горняками» вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

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Источник — Футбол 1/2/3

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