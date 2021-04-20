ПЕРЕС: «Игроки Суперлиги не будут отстранены от Евро. Гарантирую это»

Президент «Реала» дает 100-процентную гарантию

  • 20.04.2021 05:33
  • 669 просмотров
  • 2 комментария
ПЕРЕС: «Игроки Суперлиги не будут отстранены от Евро. Гарантирую это»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес сообщил, что футболистов не отстранят ни от Евро-2020, ни от участия в национальных чемпионатах.

«Игроки из клубов-участников Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и чемпионата мира. Я гарантирую это. Они могут быть уверены в этом на 100%. Кроме того, клубы-участники Суперлиги не будут отстранены от домашних чемпионатов. Суперлига заменит Лигу чемпионов», - цитирует Переса журналист Николо Скира.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 05:57
    0
    Сезона*
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 05:56
    +1
    Ха ха ха я поверю что до конца мезона им возможно дадут доиграть и соответственно на евро могут поехать. Но потом 100% забанят везде
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 05:56
    +1
    Ха ха ха я поверю что до конца мезона им возможно дадут доиграть и соответственно на евро могут поехать. Но потом 100% забанят везде
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 05:57
    0
    Сезона*
    Ссылка
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