ПЕРЕС: «Игроки Суперлиги не будут отстранены от Евро. Гарантирую это»

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес сообщил, что футболистов не отстранят ни от Евро-2020, ни от участия в национальных чемпионатах.

«Игроки из клубов-участников Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и чемпионата мира. Я гарантирую это. Они могут быть уверены в этом на 100%. Кроме того, клубы-участники Суперлиги не будут отстранены от домашних чемпионатов. Суперлига заменит Лигу чемпионов», - цитирует Переса журналист Николо Скира.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

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