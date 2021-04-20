Владислав Кулач стал лучшим игроком 22-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 22-го тура УПЛ.
По итогам голосования победу одержал нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач.
В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
Напомним, что Кулач отметился хет-триком в матче с «Зарей» (4:2).
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Источник — УПЛ
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