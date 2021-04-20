Гари ЛИНЕКЕР о Суперлиге: «Игроки не имеют к этому никакого отношения»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о возможном запрете игрокам клубов Европейской Суперлиги выступать за национальные команды.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

«Одна проблема, которая меня очень не устраивает, — это угрозы игрокам, которым могут не разрешить играть за свою национальную команду. Игроки не имеют к этому никакого отношения и не должны подвергаться подобному наказанию. Этих владельцев все равно не волнует футбол национальных команд», — написал Линекер в Twitter.

Напомним, что 19 апреля 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.