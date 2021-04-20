Гари ЛИНЕКЕР о Суперлиге: «Игроки не имеют к этому никакого отношения»

Легендарный футболист не понимает, почему игроков критикуют за создание клубами Суперлиги

  • 20.04.2021 02:56
  • 64 просмотра
  • 2 комментария
Гари ЛИНЕКЕР о Суперлиге: «Игроки не имеют к этому никакого отношения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о возможном запрете игрокам клубов Европейской Суперлиги выступать за национальные команды.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

«Одна проблема, которая меня очень не устраивает, — это угрозы игрокам, которым могут не разрешить играть за свою национальную команду. Игроки не имеют к этому никакого отношения и не должны подвергаться подобному наказанию. Этих владельцев все равно не волнует футбол национальных команд», — написал Линекер в Twitter.

Напомним, что 19 апреля 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 20.04.2021 03:06
    0
    Антон Кантон, 20.04.2021 03:03
    Гари, ты не понял. Ничего личного, но как говорит Флорентино Перес это просто бизнес и такая мера последует для того, чтобы игрок 10 раз подумал прежде чем спускать игры за сборную в унитаз. Все игроки раскольников должны получить статусы свободных агентов в УЕФА и сделать свой выбор.
    Всё правильно написал выбор за футболистом где играть и зачем!!!
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 03:03
    +1
    Гари, ты не понял. Ничего личного, но как говорит Флорентино Перес это просто бизнес и такая мера последует для того, чтобы игрок 10 раз подумал прежде чем спускать игры за сборную в унитаз. Все игроки раскольников должны получить статусы свободных агентов в УЕФА и сделать свой выбор.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 03:03
    +1
    Гари, ты не понял. Ничего личного, но как говорит Флорентино Перес это просто бизнес и такая мера последует для того, чтобы игрок 10 раз подумал прежде чем спускать игры за сборную в унитаз. Все игроки раскольников должны получить статусы свободных агентов в УЕФА и сделать свой выбор.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.04.2021 03:06
    0
    Антон Кантон, 20.04.2021 03:03
    Гари, ты не понял. Ничего личного, но как говорит Флорентино Перес это просто бизнес и такая мера последует для того, чтобы игрок 10 раз подумал прежде чем спускать игры за сборную в унитаз. Все игроки раскольников должны получить статусы свободных агентов в УЕФА и сделать свой выбор.
    Всё правильно написал выбор за футболистом где играть и зачем!!!
    Ссылка
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