Им дали время. Бавария, Боруссия Д и ПСЖ могут войти в новую Суперлигу

В контракте клубы указаны как предлагаемые дополнительные члены-учредители

  • 20.04.2021 02:00
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Им дали время. Бавария, Боруссия Д и ПСЖ могут войти в новую Суперлигу
© УЕФА. Холанд и Левандовски

Немецкие клубы «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, а также французский «ПСЖ» могут стать членами-учредителями Европейской Суперлиги, наряду с 12 ведущими европейскими грандами.

Объявление о закрытом элитном соревновании между ведущими европейскими клубами потрясло футбольный мир. Подписанные контракты показывают, что два крупнейших немецких клуба также должны участвовать в этом шоу, вопреки воле их болельщиков.

«Бавария» Мюнхен, «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ» должны стать регулярными участниками новой Суперлиги. Это вытекает из так называемого рамочного соглашения о создании новой элитной лиги, о котором пишет Der Spiegel. Документ датирован 17 апреля 2021 года, объемом 167 страниц и подписан уже известными 12 клубами из Англии, Испании и Италии.

Правление новой лиги должно «как можно скорее» предложить «Баварии», «Боруссии» Д и «ПСЖ» членство в лиге. В контракте они указаны как «предлагаемые дополнительные члены-учредители» и должны уведомить о своем желании участвовать в лиге в течение короткого времени.

У «ПСЖ» будет 14 дней для ответа после приглашения, «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд должны ответить в течение 30 дней.

ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу

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Источник — Der Spiegel

(2 голоса)

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Комментарии
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.04.2021 02:20
    +1
    Хто ж переможе, 0,01 % міліардерів чи 99,9 % здорового глузду і міліонів фанатів ?
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 20.04.2021 02:20
    +1
    Хто ж переможе, 0,01 % міліардерів чи 99,9 % здорового глузду і міліонів фанатів ?
    Ссылка
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