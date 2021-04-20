Ветеран Ливерпуля: «Не хочу чтобы Суперлига случилась»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мыслями о создании Европейской Суперлиги:

«Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы это случилось.

Почему? Те же причины, что и у тех, кто высказывался на эту тему в течение последнего дня.

Очевидно, что нам было сложно готовиться к игре, но я могу только представить, что было сказано по этому поводу, и я, вероятно, согласен с большей частью сказанного», - сказал Милнер.

Отметим, что 32-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1).