Ветеран Ливерпуля: «Не хочу чтобы Суперлига случилась»

Джеймс Милнер солидарен со многими высказавшимися

  • 20.04.2021 01:00
  • 353 просмотра
  • 1 комментарий
Ветеран Ливерпуля: «Не хочу чтобы Суперлига случилась»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мыслями о создании Европейской Суперлиги:

«Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы это случилось.

Почему? Те же причины, что и у тех, кто высказывался на эту тему в течение последнего дня.

Очевидно, что нам было сложно готовиться к игре, но я могу только представить, что было сказано по этому поводу, и я, вероятно, согласен с большей частью сказанного», - сказал Милнер.

Отметим, что 32-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1).

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Источник — Sky Sports

(2 голоса)

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Комментарии
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 01:03
    +2
    Милнер авторитетный игрок в раздевалке Ливера, уверен, что его мнение поддерживает большинство игроков команды. В любом случае, все будут ждать решение УЕФА и потом уже делать выводы. Конечно, многие останутся из-за зарплат, но будут и те, кто пойдёт на принцип, спортивный принцип...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 01:03
    +2
    Милнер авторитетный игрок в раздевалке Ливера, уверен, что его мнение поддерживает большинство игроков команды. В любом случае, все будут ждать решение УЕФА и потом уже делать выводы. Конечно, многие останутся из-за зарплат, но будут и те, кто пойдёт на принцип, спортивный принцип...
    Ссылка
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