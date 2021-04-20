Ветеран Ливерпуля: «Не хочу чтобы Суперлига случилась»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мыслями о создании Европейской Суперлиги:
«Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы это случилось.
Почему? Те же причины, что и у тех, кто высказывался на эту тему в течение последнего дня.
Очевидно, что нам было сложно готовиться к игре, но я могу только представить, что было сказано по этому поводу, и я, вероятно, согласен с большей частью сказанного», - сказал Милнер.
Отметим, что 32-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1).
Источник — Sky Sports
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