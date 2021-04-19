Юрген КЛОПП: «Моя цель – тренировать в Лиге чемпионов»

Наставник «Ливерпуля» - о появлении европейской Суперлиги

  • 19.04.2021 22:23
  • 1395 просмотров
  • 12 комментариев
Юрген КЛОПП: «Моя цель – тренировать в Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал идею создания европейской Суперлиги:

«В прошлом я уже критиковал Суперлигу, и мое мнение не изменилось. Впервые я узнал об этом вчера.

Это тяжелая ситуация. Людям это не нравится, и я их понимаю. Большего сказать не могу, потому что ни я, ни игроки не были вовлечены в этот процесс. Мы не знали об этом. Теперь нужно подождать, как будет развиваться этот процесс.

Мне 53 года. С тех пор, как я появился в профессиональном футболе, Лига чемпионов всегда существовала. Моя цель – тренировать в Лиге чемпионов, у меня нет претензий к этому турниру.

«Ливерпуль» как клуб – это не только отдельные решения руководства. Важнейшая часть футбола – фанаты команды. Мы должны быть едины».

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Источник — The Athletic

(11 голосов)

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Комментарии
    Panda1818
    online
      Panda1818, 19.04.2021 22:37
    0
    Интересно что будет если большая часть тренеров и игроков свалит со своих клубов и начнется неимоверное количество судов по разрыву контрактов и отступных
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 22:34
    +1
    Всі адекватні проти цього шабашу, реально ВСІ (окрім кучки зажерливих олігархів, які володіють
    акціями цих клубами і побачили у цій всій Супер-катавасії можливості збагатити себе і своє оточення на чергові сотні мільйонів у.е). Їм начхати на думку вболівальників, начхати навіть на своїх футболістів та тренерів... вони так вирішили, бо то їхні статки
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 19.04.2021 22:32
    0
    УЄФА потребує ревізії, аудиту правоохоронних органів, як і Швейцарія як місце "справедливості".
    Бо очевидно, що ця структура прогнила, а Швейцарія - це розплідник корупції на світовому рівні.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 19.04.2021 22:32
    0
    банкроти і невдахи по тіпу юве лютують .Відволікають від власного спортивного сорому типо на їх суперлігу
    Ссылка
    Толя Солома
    online
      Толя Солома, 19.04.2021 22:31
    +1
    Roma Ukraine, 19.04.2021 22:26
    просто його не взяли в суперлігу, от і злиться
    його взяли ,а ты дурочек остался .
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 22:31
    +4
    В Клопе не сомневался. Интересно услышать остальных тренеров этого бомонда, к примеру Пепа, Зидана или Симионе
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 19.04.2021 22:30
    +4
    Меня больше всего в этой ситуации удивляет то, что тренеры и игроки клубов узнали об этом только постфактум. Артета вместе со всем персоналом и игроками знатно aхyели утром от этой новости, Моуриньо отказался выводить команду на тренировку из-за этого и был немедленно уволен, теперь вот еще и Клопп...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 22:30
    +6
    А це вже цікаво, тренера і гравці почнуть бігти з цих "грандів" і буде це не суперліга, а ліга назв клубів, які раніше дійсно були сильними клубами
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:29
    +8
    Тот случай когда 12 олигархов собрались и решили, не спрашивая ничьего мнения, ни тренеров, ни игроков, ни болельщиков. Далеко проект этот пойдет, изначально построенный на лжи и заговоре.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 19.04.2021 22:29
    +3
    Roma Ukraine, 19.04.2021 22:26
    просто його не взяли в суперлігу, от і злиться
    Ты в своем уме? Он тренер клуба одного из основателей
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 19.04.2021 22:26
    -9
    просто його не взяли в суперлігу, от і злиться
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 19.04.2021 22:25
    +9
    Притомна людина з совістю, яйцями та мізками.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 19.04.2021 22:25
    +9
    Притомна людина з совістю, яйцями та мізками.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 22:29
    +8
    Тот случай когда 12 олигархов собрались и решили, не спрашивая ничьего мнения, ни тренеров, ни игроков, ни болельщиков. Далеко проект этот пойдет, изначально построенный на лжи и заговоре.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 22:30
    +6
    А це вже цікаво, тренера і гравці почнуть бігти з цих "грандів" і буде це не суперліга, а ліга назв клубів, які раніше дійсно були сильними клубами
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 22:31
    +4
    В Клопе не сомневался. Интересно услышать остальных тренеров этого бомонда, к примеру Пепа, Зидана или Симионе
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 19.04.2021 22:30
    +4
    Меня больше всего в этой ситуации удивляет то, что тренеры и игроки клубов узнали об этом только постфактум. Артета вместе со всем персоналом и игроками знатно aхyели утром от этой новости, Моуриньо отказался выводить команду на тренировку из-за этого и был немедленно уволен, теперь вот еще и Клопп...
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 19.04.2021 22:29
    +3
    Roma Ukraine, 19.04.2021 22:26
    просто його не взяли в суперлігу, от і злиться
    Ты в своем уме? Он тренер клуба одного из основателей
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 22:34
    +1
    Всі адекватні проти цього шабашу, реально ВСІ (окрім кучки зажерливих олігархів, які володіють
    акціями цих клубами і побачили у цій всій Супер-катавасії можливості збагатити себе і своє оточення на чергові сотні мільйонів у.е). Їм начхати на думку вболівальників, начхати навіть на своїх футболістів та тренерів... вони так вирішили, бо то їхні статки
    Ссылка
    Толя Солома
    online
      Толя Солома, 19.04.2021 22:31
    +1
    Roma Ukraine, 19.04.2021 22:26
    просто його не взяли в суперлігу, от і злиться
    його взяли ,а ты дурочек остался .
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 19.04.2021 22:37
    0
    Интересно что будет если большая часть тренеров и игроков свалит со своих клубов и начнется неимоверное количество судов по разрыву контрактов и отступных
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 19.04.2021 22:32
    0
    УЄФА потребує ревізії, аудиту правоохоронних органів, як і Швейцарія як місце "справедливості".
    Бо очевидно, що ця структура прогнила, а Швейцарія - це розплідник корупції на світовому рівні.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 19.04.2021 22:32
    0
    банкроти і невдахи по тіпу юве лютують .Відволікають від власного спортивного сорому типо на їх суперлігу
    Ссылка
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