Юрген КЛОПП: «Моя цель – тренировать в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал идею создания европейской Суперлиги:
«В прошлом я уже критиковал Суперлигу, и мое мнение не изменилось. Впервые я узнал об этом вчера.
Это тяжелая ситуация. Людям это не нравится, и я их понимаю. Большего сказать не могу, потому что ни я, ни игроки не были вовлечены в этот процесс. Мы не знали об этом. Теперь нужно подождать, как будет развиваться этот процесс.
Мне 53 года. С тех пор, как я появился в профессиональном футболе, Лига чемпионов всегда существовала. Моя цель – тренировать в Лиге чемпионов, у меня нет претензий к этому турниру.
«Ливерпуль» как клуб – это не только отдельные решения руководства. Важнейшая часть футбола – фанаты команды. Мы должны быть едины».
Источник — The Athletic
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акціями цих клубами і побачили у цій всій Супер-катавасії можливості збагатити себе і своє оточення на чергові сотні мільйонів у.е). Їм начхати на думку вболівальників, начхати навіть на своїх футболістів та тренерів... вони так вирішили, бо то їхні статки
Бо очевидно, що ця структура прогнила, а Швейцарія - це розплідник корупції на світовому рівні.
акціями цих клубами і побачили у цій всій Супер-катавасії можливості збагатити себе і своє оточення на чергові сотні мільйонів у.е). Їм начхати на думку вболівальників, начхати навіть на своїх футболістів та тренерів... вони так вирішили, бо то їхні статки
Бо очевидно, що ця структура прогнила, а Швейцарія - це розплідник корупції на світовому рівні.
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