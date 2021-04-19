Юрген КЛОПП: «Моя цель – тренировать в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал идею создания европейской Суперлиги:

«В прошлом я уже критиковал Суперлигу, и мое мнение не изменилось. Впервые я узнал об этом вчера.

Это тяжелая ситуация. Людям это не нравится, и я их понимаю. Большего сказать не могу, потому что ни я, ни игроки не были вовлечены в этот процесс. Мы не знали об этом. Теперь нужно подождать, как будет развиваться этот процесс.

Мне 53 года. С тех пор, как я появился в профессиональном футболе, Лига чемпионов всегда существовала. Моя цель – тренировать в Лиге чемпионов, у меня нет претензий к этому турниру.

«Ливерпуль» как клуб – это не только отдельные решения руководства. Важнейшая часть футбола – фанаты команды. Мы должны быть едины».