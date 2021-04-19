Йожеф САБО: «Суперлига – большой удар по европейскому футболу»

Экс-тренер «Динамо» - о создании Суперлиги

  • 19.04.2021 20:56
  • 311 просмотров
  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Суперлига – большой удар по европейскому футболу»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо скептически высказался по поводу создания европейской Суперлиги:

«Президент УЕФА Александр Чеферин предупредил о санкциях этим клубам, если они создадут Суперлигу. Безусловно, это большой удар по европейскому футболу. Произошел раскол, разделение на богатых и бедных. Мы, богатые, играем, а вы, бедные, постойте в сторонке. Мы живем в мире с равными условиями.

Это неправильно так делить мировой футбол. Получается, тем, кто послабее, придется вариться в собственном соку, без матчей против грандов. Пропадет эффект, благодаря которому были сенсации, когда клубы послабее обыгрывали грандов. За это мы и любим футбол, когда малобюджетные клубы преподносят сюрпризы, обыгрывая фаворитов. Остается много вопросов.

Если руководить Суперлигой будет президент «Реала» Флорентино Перес, то может получиться ситуация, как с матчем Швейцария – Украина в Лиге наций, когда УЕФА принял решение в пользу швейцарской сборной после отмены нашего матча. Точно так же теперь могут приниматься решения в пользу «Королевского клуба».

Судьи тоже наверняка будут понимать, «кто заказывает музыку». Так что ситуация неоднозначная и пока что малопонятная. Понятно, что наших грандов «Динамо» и «Шахтер» туда не позовут, потому что они не такие богатые, как «Реал» и «Челси».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 19.04.2021 21:02
    0
    У Ёжика бочик потик. Он поддерживает УЕФА, которое, как он говорит, похоронило Украину со Швейцарией
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 19.04.2021 21:02
    0
    У Ёжика бочик потик. Он поддерживает УЕФА, которое, как он говорит, похоронило Украину со Швейцарией
    Ссылка
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