Йожеф САБО: «Суперлига – большой удар по европейскому футболу»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо скептически высказался по поводу создания европейской Суперлиги:

«Президент УЕФА Александр Чеферин предупредил о санкциях этим клубам, если они создадут Суперлигу. Безусловно, это большой удар по европейскому футболу. Произошел раскол, разделение на богатых и бедных. Мы, богатые, играем, а вы, бедные, постойте в сторонке. Мы живем в мире с равными условиями.

Это неправильно так делить мировой футбол. Получается, тем, кто послабее, придется вариться в собственном соку, без матчей против грандов. Пропадет эффект, благодаря которому были сенсации, когда клубы послабее обыгрывали грандов. За это мы и любим футбол, когда малобюджетные клубы преподносят сюрпризы, обыгрывая фаворитов. Остается много вопросов.

Если руководить Суперлигой будет президент «Реала» Флорентино Перес, то может получиться ситуация, как с матчем Швейцария – Украина в Лиге наций, когда УЕФА принял решение в пользу швейцарской сборной после отмены нашего матча. Точно так же теперь могут приниматься решения в пользу «Королевского клуба».

Судьи тоже наверняка будут понимать, «кто заказывает музыку». Так что ситуация неоднозначная и пока что малопонятная. Понятно, что наших грандов «Динамо» и «Шахтер» туда не позовут, потому что они не такие богатые, как «Реал» и «Челси».