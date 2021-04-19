Бывший вице-президент УПЛ: «Украина должна быть руками и ногами за УЕФА»

Маркиян Ключковский – о создании Суперлиги

  • 19.04.2021 20:21
  • 1091 просмотр
  • 10 комментариев
Бывший вице-президент УПЛ: «Украина должна быть руками и ногами за УЕФА»
© dynamo.kiev.ua. Маркиян Ключковский

Бывший вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский поделился своим мнением по поводу создания Суперлиги:

«Весь украинский футбол всеми руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги.

Да, «Динамо» и «Шахтер» будут иметь призрачные шансы на квалификацию в одно из 5 гостевых мест в Суперлиге, но это будет очень сложно. Зато более реалистичной является потеря призовых от еврокубков из-за снижения стоимости телевизионных и спонсорских контрактов УЕФА (больших в ЛЧ для дуэта лидеров, меньших в ЛЕ для остальных претендентов). Доходы в 40 млн евро за один сезон от УЕФА станут далеким прошлым.

УАФ, основным источником дохода которого являются телевизионные отчисления за матчи сборной Украины и другие программы УЕФА, также может оказаться в глубоком финансовом кризисе.

Это не конец света, возможно, даже повод начать реально работать всем вместе для коммерциализации УПЛ, сделать национальный футбольный продукт самодостаточным, а не быть зависимым от вливаний инвесторов и призовых УЕФА, но стартовые условия будут не из лучших, и такое оздоровление займет время»».

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.04.2021 20:55
    -1
    HAKUNA MATATA, 19.04.2021 20:52
    Раз В ПЯТЬ ЛЕТ, ахахахаахахаахаха, позорники убогие.
    Шо там с Агробизнесом и Львовом, бокинючка? Ваш уровень?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.04.2021 20:54
    +1
    Слава Чебан, 19.04.2021 20:49
    как раз наоборот, бразильцы для которых мечта играть в сборной не будут играть в суперлиге
    Где клуб Шахтер деньги брать на бразилов? Раньше брал с покупки продажи бразил и высоких призовых от УЕФА, а теперь эти призовые в 10 раз меньше будут, иль ты думаешь финансовый потолок уберут, чтобы рыжий ублюдок награбленные бабки с народа Украины, взял и на бразил перекинул. Что-то уже четыре трансферных окна никого купит не могут
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 20:52
    -3
    Александр Шевченко, 19.04.2021 20:51
    Клуб бомже кроты? Сериосли в супер лиге? Без базы, без стадиона, академии, ноль трансферов за четыре или сколько там трансферных окон в супер лиге, спасибо поржал.
    Раз В ПЯТЬ ЛЕТ, ахахахаахахаахаха, позорники убогие.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.04.2021 20:51
    +1
    Дмитрий Борщёв, 19.04.2021 20:42
    Рейтинги еврокубков теперь обрушатся, в связи с чем 40 лямов превратятся максимум в 4. Думаю, что Шахтер уже двумя руками и ногами в ЕСЛ. Он вообще ничего не теряет, только одни плюсы. Динамо из-за Сурка останется в УЕФА.
    Клуб бомже кроты? Сериосли в супер лиге? Без базы, без стадиона, академии, ноль трансферов за четыре или сколько там трансферных окон в супер лиге, спасибо поржал.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 19.04.2021 20:50
    -1
    в супер лиге зп и цены на игроков вырастут в разы, а значит скоро будут продажи не за 50 лямов а за 200
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 20:49
    0
    Я одного понять не могу, в чём проблемы, эти клубы что, рабы какие-то? Если нет официального договора, где сказано, что они нигде помимо УЕФА и ФИФА не могут играть, бай-бай, они вправе делать всё что им хочется. Что за детский сад?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 19.04.2021 20:49
    0
    Александр Шевченко, 19.04.2021 20:40
    Кароче, писда шлактеру и его бразильскому вектору
    как раз наоборот, бразильцы для которых мечта играть в сборной не будут играть в суперлиге
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 19.04.2021 20:45
    0
    Дмитрий Борщёв, 19.04.2021 20:42
    Рейтинги еврокубков теперь обрушатся, в связи с чем 40 лямов превратятся максимум в 4. Думаю, что Шахтер уже двумя руками и ногами в ЕСЛ. Он вообще ничего не теряет, только одни плюсы. Динамо из-за Сурка останется в УЕФА.
    Ахаа. Да бомжи всегда будут привязаны к УЕФА. Кому они нужны в Суперлиге? Там есть клубы их уровня? Нет конечно. Клуб без базы, стадиона, в лютом кризисе УЕФА придает этой шараге хоть какой-то шарм легитимности
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 19.04.2021 20:42
    -1
    Рейтинги еврокубков теперь обрушатся, в связи с чем 40 лямов превратятся максимум в 4. Думаю, что Шахтер уже двумя руками и ногами в ЕСЛ. Он вообще ничего не теряет, только одни плюсы. Динамо из-за Сурка останется в УЕФА.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.04.2021 20:40
    +1
    Кароче, писда шлактеру и его бразильскому вектору
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.04.2021 20:54
    +1
    Слава Чебан, 19.04.2021 20:49
    как раз наоборот, бразильцы для которых мечта играть в сборной не будут играть в суперлиге
    Где клуб Шахтер деньги брать на бразилов? Раньше брал с покупки продажи бразил и высоких призовых от УЕФА, а теперь эти призовые в 10 раз меньше будут, иль ты думаешь финансовый потолок уберут, чтобы рыжий ублюдок награбленные бабки с народа Украины, взял и на бразил перекинул. Что-то уже четыре трансферных окна никого купит не могут
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.04.2021 20:51
    +1
    Дмитрий Борщёв, 19.04.2021 20:42
    Рейтинги еврокубков теперь обрушатся, в связи с чем 40 лямов превратятся максимум в 4. Думаю, что Шахтер уже двумя руками и ногами в ЕСЛ. Он вообще ничего не теряет, только одни плюсы. Динамо из-за Сурка останется в УЕФА.
    Клуб бомже кроты? Сериосли в супер лиге? Без базы, без стадиона, академии, ноль трансферов за четыре или сколько там трансферных окон в супер лиге, спасибо поржал.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.04.2021 20:40
    +1
    Кароче, писда шлактеру и его бразильскому вектору
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 20:49
    0
    Я одного понять не могу, в чём проблемы, эти клубы что, рабы какие-то? Если нет официального договора, где сказано, что они нигде помимо УЕФА и ФИФА не могут играть, бай-бай, они вправе делать всё что им хочется. Что за детский сад?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 19.04.2021 20:49
    0
    Александр Шевченко, 19.04.2021 20:40
    Кароче, писда шлактеру и его бразильскому вектору
    как раз наоборот, бразильцы для которых мечта играть в сборной не будут играть в суперлиге
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 19.04.2021 20:45
    0
    Дмитрий Борщёв, 19.04.2021 20:42
    Рейтинги еврокубков теперь обрушатся, в связи с чем 40 лямов превратятся максимум в 4. Думаю, что Шахтер уже двумя руками и ногами в ЕСЛ. Он вообще ничего не теряет, только одни плюсы. Динамо из-за Сурка останется в УЕФА.
    Ахаа. Да бомжи всегда будут привязаны к УЕФА. Кому они нужны в Суперлиге? Там есть клубы их уровня? Нет конечно. Клуб без базы, стадиона, в лютом кризисе УЕФА придает этой шараге хоть какой-то шарм легитимности
    Ссылка
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