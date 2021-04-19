Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У нас осталось семь финалов»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о целях команды на концовку нынешнего сезона:

«В этом году очень насыщенный сезон, в котором много команд претендуют на место в Лиге чемпионов. У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимально очков и постараться попасть в Лигу чемпионов».

Вчера Малиновский своим голом принес «Аталанте» победу над «Ювентусом» в 31-м туре Серии А.