Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У нас осталось семь финалов»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о целях команды на концовку нынешнего сезона:
«В этом году очень насыщенный сезон, в котором много команд претендуют на место в Лиге чемпионов. У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимально очков и постараться попасть в Лигу чемпионов».
Вчера Малиновский своим голом принес «Аталанте» победу над «Ювентусом» в 31-м туре Серии А.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.