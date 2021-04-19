Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У нас осталось семь финалов»

Хавбек «Аталанты» - о концовке сезона

  • 19.04.2021 20:01
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У нас осталось семь финалов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о целях команды на концовку нынешнего сезона:

«В этом году очень насыщенный сезон, в котором много команд претендуют на место в Лиге чемпионов. У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимально очков и постараться попасть в Лигу чемпионов».

Вчера Малиновский своим голом принес «Аталанте» победу над «Ювентусом» в 31-м туре Серии А.

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Источник — ТК Футбол

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