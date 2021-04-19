Мирча ЛУЧЕСКУ: «Суперлига? Это недопустимо»

Наставник «Динамо» - о создании Суперлиги

  • 19.04.2021 19:14
  • 1572 просмотра
  • 7 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Суперлига? Это недопустимо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу выразил свое мнение по поводу создания в европейском футболе Суперлиги:

«Это недопустимо, чтобы что-то подобное произошло. В основе этих дискуссий стоят американцы, которые хотят делать то, что они сделали в США. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут разделены между акционерами. Не думайте, что у больших команд достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что эти деньги пойдут на улучшение структуры клубов.

Было бы обидно. Футбол начинался как массовый спорт, а не бизнес. Это был спорт рабочих в Англии. Вот как он рос. А теперь все сжимается в пузырь. Самое главное, исчезает соревновательный дух.

Для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это полностью помешает развитию футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола».

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(7 голосов)

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Комментарии
    ДерЬнамо КыеФ
      ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 19:34
    0
    Це зрада,почему не пригласили ДеРьНамо Кыеф с шубами 🤣
    Ссылка
    Валера Пономарев
    online
      Валера Пономарев, 19.04.2021 19:30
    +1
    А когда результат не устроит хозяев клубов куда денутся эти тренеры и игроки которые будут не нужны этим клубам?
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 19.04.2021 19:27
    +4
    Согласен с цыганом.
    Денежные мешки не поняли главного, что никто со временем смотреть их не будет.
    Они будут вариться в своей суперлиге и играть между собой.
    Ну раз, другой, третий а дальше это будет не интересно, потому как болелы предпочитают свои клубы.
    Плюс ко всему еще и игроков сборных
    из команд суперлиги исключат из ЧЕ и Мира
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 19.04.2021 19:27
    +1
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 19:22
    Так чому Мірча не працює за мінімальну оплату праці а отримує мільйони. Альтруїст хєров!
    Шлімазл-власник в Суперлізі непотрібен...
    Сепаратистів і відщепенців підтримуєш?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:25
    +2
    APL, 19.04.2021 19:24
    Тоді ти сьогодні з водяною явно переборщив
    Не тоді а Толя
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:24
    0
    Тоді ти сьогодні з водяною явно переборщив
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 19:22
    -4
    Так чому Мірча не працює за мінімальну оплату праці а отримує мільйони. Альтруїст хєров!
    Шлімазл-власник в Суперлізі непотрібен...
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 19.04.2021 19:27
    +4
    Согласен с цыганом.
    Денежные мешки не поняли главного, что никто со временем смотреть их не будет.
    Они будут вариться в своей суперлиге и играть между собой.
    Ну раз, другой, третий а дальше это будет не интересно, потому как болелы предпочитают свои клубы.
    Плюс ко всему еще и игроков сборных
    из команд суперлиги исключат из ЧЕ и Мира
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:25
    +2
    APL, 19.04.2021 19:24
    Тоді ти сьогодні з водяною явно переборщив
    Не тоді а Толя
    Ссылка
    Валера Пономарев
    online
      Валера Пономарев, 19.04.2021 19:30
    +1
    А когда результат не устроит хозяев клубов куда денутся эти тренеры и игроки которые будут не нужны этим клубам?
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 19.04.2021 19:27
    +1
    Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 19:22
    Так чому Мірча не працює за мінімальну оплату праці а отримує мільйони. Альтруїст хєров!
    Шлімазл-власник в Суперлізі непотрібен...
    Сепаратистів і відщепенців підтримуєш?
    Ссылка
    ДерЬнамо КыеФ
    online
      ДерЬнамо КыеФ, 19.04.2021 19:34
    0
    Це зрада,почему не пригласили ДеРьНамо Кыеф с шубами 🤣
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:24
    0
    Тоді ти сьогодні з водяною явно переборщив
    Ссылка
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