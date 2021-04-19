Мирча ЛУЧЕСКУ: «Суперлига? Это недопустимо»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу выразил свое мнение по поводу создания в европейском футболе Суперлиги:
«Это недопустимо, чтобы что-то подобное произошло. В основе этих дискуссий стоят американцы, которые хотят делать то, что они сделали в США. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут разделены между акционерами. Не думайте, что у больших команд достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что эти деньги пойдут на улучшение структуры клубов.
Было бы обидно. Футбол начинался как массовый спорт, а не бизнес. Это был спорт рабочих в Англии. Вот как он рос. А теперь все сжимается в пузырь. Самое главное, исчезает соревновательный дух.
Для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это полностью помешает развитию футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола».
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Денежные мешки не поняли главного, что никто со временем смотреть их не будет.
Они будут вариться в своей суперлиге и играть между собой.
Ну раз, другой, третий а дальше это будет не интересно, потому как болелы предпочитают свои клубы.
Плюс ко всему еще и игроков сборных
из команд суперлиги исключат из ЧЕ и Мира
Шлімазл-власник в Суперлізі непотрібен...
Шлімазл-власник в Суперлізі непотрібен...
Денежные мешки не поняли главного, что никто со временем смотреть их не будет.
Они будут вариться в своей суперлиге и играть между собой.
Ну раз, другой, третий а дальше это будет не интересно, потому как болелы предпочитают свои клубы.
Плюс ко всему еще и игроков сборных
из команд суперлиги исключат из ЧЕ и Мира
Шлімазл-власник в Суперлізі непотрібен...
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