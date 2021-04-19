Марта КОСТЮК: «Со Свитолиной Украина может выиграть Кубок Билли Джин Кинг»

Известная украинская теннисистка Марта Костюк оценила шансы сборной Украины выиграть Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации):

«Я честно верю, что пока Элина Свитолина играет за сборную, мы можем выиграть Кубок Билли Джин Кинг. Я верю, что это возможно, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы его выиграть. Конечно, это было бы чудесно, потому что выиграть в команде – это еще более особенные эмоции, чем когда выигрываешь сам. Это было бы достижением для многих людей, которые проделали большую работу, чтобы собрать все воедино.

Если мы сможем это сделать, это будет наиболее особенное событие в моей жизни. Я верю, что эта команда может достичь особенных результатов за следующие несколько лет.

Если я так говорю, это значит, что я действительно в это верю. У нас сильная команда и она становится только сильнее. Есть подрастающее поколение теннисисток, о которых мы узнаем в ближайшие годы. Они смогут сделать команду еще сильнее. Мы будем двигаться вперед шаг за шагом, так как это часть пути».

Ранее сборная Украины в Кубке Билли Джин Кинг разгромила Японию.