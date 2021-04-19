МАРКЕВИЧ: «Я категорически против Суперлиги. Надеюсь, УЕФА ответит жестко»

Украинские клубы останутся в проигрыше, уверен специалист

  • 19.04.2021 18:20
  • 2275 просмотров
  • 7 комментариев
МАРКЕВИЧ: «Я категорически против Суперлиги. Надеюсь, УЕФА ответит жестко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.

«Я категорически против. На протяжении многих лет УЕФА выстраивал и усовершенствовал целую систему проведения престижных соревнований, в основе которой было равенство, и учитывались интересы всех. И вдруг с десяток функционеров, не учитывая мнение футбольного сообщества, принимает решение внедрить проект для супербогатых клубов, который может нанести сокрушительный удар по развитию всего мирового футбола.

В частности, в проигрыше останутся и украинские команды, завоевывавшие право по спортивному принципу выступать на международной арене, получая определенные дивиденды, которые затем использовались для модернизации клубной инфраструктуры. Однако такое развитие событий устраивало не всех. Представители богатейших клубов не осознают, что изначально своим проектом они перекрывают даже тот источник, которым сами на протяжении многих лет пользуются. Имею ввиду, в частности, команды не из ведущих футбольных стран, финансовые тылы которых могут ухудшиться, и это сразу негативно скажется на поиске и подготовке талантливых игроков. Поэтому, надеюсь, что УЕФА жестко ответит на происки раскольников», — отметил Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 19:24
    -1
    Проти - бо ніхто нікуди не візьме... Під крилом Павєлка непогано годують старого пердуна...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 19:18
    0
    Это же б.... совсем другой турнир как говорил Бессонов
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:16
    +3
    Валера Пономарев, 19.04.2021 19:11
    А когда результат не устроит хозяев клубов куда денутся эти тренеры и игроки которые будут не нужны этим клубам?
    Підуть хот доги продавати для вболівальників, які прийдуть на матчі чемпіонату своєї країни або ЛЧ, ЛЄ
    Ссылка
    Валера Пономарев
    online
      Валера Пономарев, 19.04.2021 19:11
    -1
    А когда результат не устроит хозяев клубов куда денутся эти тренеры и игроки которые будут не нужны этим клубам?
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 19:04
    +1
    Старик за нехер делать получает 700 000 в месяц !!!!!!!!!!!!!!!!! от организации, которую крышует УЕФА, конечно будет нам заливать про спортивные принципы и равенство!
    Але то такэ!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 18:50
    +3
    Конечно Маркевич будет против! Деньги на зарплату он ведь получает не от комерческой деятельности УАФ, а с денег УЕФА, которые перечисляются в Украину для развития детского,юношеского и женского футбола...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 18:44
    +3
    Не надо врать. Давайте оригинал:
    Мирон Богданович, что скажете по поводу суперлиги ?
    Та то такэ... Махнул рукой )
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:16
    +3
    Валера Пономарев, 19.04.2021 19:11
    А когда результат не устроит хозяев клубов куда денутся эти тренеры и игроки которые будут не нужны этим клубам?
    Підуть хот доги продавати для вболівальників, які прийдуть на матчі чемпіонату своєї країни або ЛЧ, ЛЄ
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 18:50
    +3
    Конечно Маркевич будет против! Деньги на зарплату он ведь получает не от комерческой деятельности УАФ, а с денег УЕФА, которые перечисляются в Украину для развития детского,юношеского и женского футбола...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 18:44
    +3
    Не надо врать. Давайте оригинал:
    Мирон Богданович, что скажете по поводу суперлиги ?
    Та то такэ... Махнул рукой )
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 19:04
    +1
    Старик за нехер делать получает 700 000 в месяц !!!!!!!!!!!!!!!!! от организации, которую крышует УЕФА, конечно будет нам заливать про спортивные принципы и равенство!
    Але то такэ!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 19:18
    0
    Это же б.... совсем другой турнир как говорил Бессонов
    Ссылка
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