МАРКЕВИЧ: «Я категорически против Суперлиги. Надеюсь, УЕФА ответит жестко»

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.

«Я категорически против. На протяжении многих лет УЕФА выстраивал и усовершенствовал целую систему проведения престижных соревнований, в основе которой было равенство, и учитывались интересы всех. И вдруг с десяток функционеров, не учитывая мнение футбольного сообщества, принимает решение внедрить проект для супербогатых клубов, который может нанести сокрушительный удар по развитию всего мирового футбола.

В частности, в проигрыше останутся и украинские команды, завоевывавшие право по спортивному принципу выступать на международной арене, получая определенные дивиденды, которые затем использовались для модернизации клубной инфраструктуры. Однако такое развитие событий устраивало не всех. Представители богатейших клубов не осознают, что изначально своим проектом они перекрывают даже тот источник, которым сами на протяжении многих лет пользуются. Имею ввиду, в частности, команды не из ведущих футбольных стран, финансовые тылы которых могут ухудшиться, и это сразу негативно скажется на поиске и подготовке талантливых игроков. Поэтому, надеюсь, что УЕФА жестко ответит на происки раскольников», — отметил Маркевич.