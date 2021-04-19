ФОТО. «Позор вам!». Фанаты Ливерпуля – о вступлении клуба в Суперлигу

Болельщики «Красных» недовольны

  • 19.04.2021 18:37
  • 3878 просмотров
  • 13 комментариев
ФОТО. «Позор вам!». Фанаты Ливерпуля – о вступлении клуба в Суперлигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Фанаты «Ливерпуля» провели акцию протеста против создания Суперлиги и вступления в них их любимого клуба.

Возле домашнего стадиона клуба «Энфилд» они вывесили гневные баннеры:

«Фанаты «Ливерпуля» против европейской Суперлиги», «Позор вам. Покойся с миром, «Ливерпуль». 1892 – 2021», - гласят надписи на баннерах.

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Источник — Twitter

(15 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 19:34
    0
    Владимир Копяк, 19.04.2021 18:44
    Удивляет оперативность УЕФА, быстро среагировали... Оказывается можно,если петух клюнул...
    я вітаю вас панове! Вова за декілька років не зміг згадати про Павелко.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:33
    0
    El_Maestro, 19.04.2021 19:30
    та куда вы денетесь, клоуны))) особенно фаны такого великого клуба как Ливерпуль, которые живут от матча к матчу... это натуральный наркотик!!!! и не важно ЛЧ, ЕСЛ или восьмая лига....you will never walk alone!
    Ой повір, в Англії слово вболівальників відіграє велику роль для клубу.
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 19:30
    0
    та куда вы денетесь, клоуны))) особенно фаны такого великого клуба как Ливерпуль, которые живут от матча к матчу... это натуральный наркотик!!!! и не важно ЛЧ, ЕСЛ или восьмая лига....you will never walk alone!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.04.2021 19:23
    +1
    Во, а это уже хреново для Ливера! Я думаю они задумаются, без болельщиков они не кто!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 19:18
    -4
    Владимир Копяк, 19.04.2021 18:44
    Удивляет оперативность УЕФА, быстро среагировали... Оказывается можно,если петух клюнул...
    Такий удар не кожен корупціонер витримає... Не здохнуть Чеферін з Інфантіно голодною смертю - кацапи (Газпром) допоможуть бідолахам!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 19:17
    +1
    Владимир Копяк, 19.04.2021 18:44
    Удивляет оперативность УЕФА, быстро среагировали... Оказывается можно,если петух клюнул...
    ТАТЫШО ? !!!
    УЕФА вводит изменения с 2024 года.
    Суперлига с 2021 года.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 19:14
    +1
    лом, 19.04.2021 18:48
    Це афера, а не схема: львівські "Карпати" офіційно відмовились брати участь в Суперлізі
    які саме "Карпати" - їх там 2 чи 3 таких команд?
    Ссылка
    Валера Пономарев
    online
      Валера Пономарев, 19.04.2021 19:12
    0
    А когда результат не устроит хозяев клубов куда денутся эти тренеры и игроки которые будут не нужны этим клубам?
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 18:48
    +4
    Це афера, а не схема: львівські "Карпати" офіційно відмовились брати участь в Суперлізі
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 18:44
    +1
    Удивляет оперативность УЕФА, быстро среагировали... Оказывается можно,если петух клюнул...
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 18:43
    -7
    это такие же упоротыши как и динамовские Луческу уходи?)))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 18:40
    0
    Та у них в этом сезоне писать это предостаточно...
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 19.04.2021 18:40
    +4
    поддерживаю!
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 18:48
    +4
    Це афера, а не схема: львівські "Карпати" офіційно відмовились брати участь в Суперлізі
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 19.04.2021 18:40
    +4
    поддерживаю!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.04.2021 19:23
    +1
    Во, а это уже хреново для Ливера! Я думаю они задумаются, без болельщиков они не кто!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 19:17
    +1
    Владимир Копяк, 19.04.2021 18:44
    Удивляет оперативность УЕФА, быстро среагировали... Оказывается можно,если петух клюнул...
    ТАТЫШО ? !!!
    УЕФА вводит изменения с 2024 года.
    Суперлига с 2021 года.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 19:14
    +1
    лом, 19.04.2021 18:48
    Це афера, а не схема: львівські "Карпати" офіційно відмовились брати участь в Суперлізі
    які саме "Карпати" - їх там 2 чи 3 таких команд?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 18:44
    +1
    Удивляет оперативность УЕФА, быстро среагировали... Оказывается можно,если петух клюнул...
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 19.04.2021 19:34
    0
    Владимир Копяк, 19.04.2021 18:44
    Удивляет оперативность УЕФА, быстро среагировали... Оказывается можно,если петух клюнул...
    я вітаю вас панове! Вова за декілька років не зміг згадати про Павелко.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 19:33
    0
    El_Maestro, 19.04.2021 19:30
    та куда вы денетесь, клоуны))) особенно фаны такого великого клуба как Ливерпуль, которые живут от матча к матчу... это натуральный наркотик!!!! и не важно ЛЧ, ЕСЛ или восьмая лига....you will never walk alone!
    Ой повір, в Англії слово вболівальників відіграє велику роль для клубу.
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 19:30
    0
    та куда вы денетесь, клоуны))) особенно фаны такого великого клуба как Ливерпуль, которые живут от матча к матчу... это натуральный наркотик!!!! и не важно ЛЧ, ЕСЛ или восьмая лига....you will never walk alone!
    Ссылка
    Валера Пономарев
    online
      Валера Пономарев, 19.04.2021 19:12
    0
    А когда результат не устроит хозяев клубов куда денутся эти тренеры и игроки которые будут не нужны этим клубам?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 18:40
    0
    Та у них в этом сезоне писать это предостаточно...
    Ссылка
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