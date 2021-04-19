ФОТО. «Позор вам!». Фанаты Ливерпуля – о вступлении клуба в Суперлигу

Фанаты «Ливерпуля» провели акцию протеста против создания Суперлиги и вступления в них их любимого клуба.
Возле домашнего стадиона клуба «Энфилд» они вывесили гневные баннеры:
April 19, 2021
«Фанаты «Ливерпуля» против европейской Суперлиги», «Позор вам. Покойся с миром, «Ливерпуль». 1892 – 2021», - гласят надписи на баннерах.
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Источник — Twitter
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Суперлига с 2021 года.
УЕФА вводит изменения с 2024 года.
Суперлига с 2021 года.
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