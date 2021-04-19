Андрей КУЛАКОВ: «Мне осталось только подставить ногу»

Футболист «Мариуполя» прокомментировал ничью с донецким «Олимпиком» (1:1)

  • 19.04.2021 18:09
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Андрей КУЛАКОВ: «Мне осталось только подставить ногу»
© ФК Мариуполь. Андрей Кулаков

Нападающий «Мариуполя» Андрей Кулаков подвел итоги ничьей с донецким «Олимпиком» (1:1) в поединке 22-го тура УПЛ.

— Андрей, Вы открыли счет. Расскажите, как это произошло?
— Мы провели хорошую контратаку. Это то, что мы отрабатываем на тренировках. Дима Топалов прострелил, и мне осталось только подставить ногу. Этот гол — заслуга всей команды.

— В начале второго тайма в штрафной «Олимпика» произошел интересный эпизод, в котором участвовали вы и Драме. Что именно произошло? Почему желтую карточку получил Драме, но мяч остался у «Олимпика»?
— Обычный футбольный эпизод. Ничего серьезного. Мы после игры пожали друг другу руки и все. Рефери расценил этот эпизод так. Он сказал, что вначале я фолил. Это его решение.

— Ничья для «Мариуполя» — это позитивный или негативный результат?
— Мы всегда играем на победу. Сегодня, наверное, ничья — это закономерный результат.

— «Мариуполь» на неделю остается в Харькове. Насколько тяжело Вам работать в таком режиме, вне дома?
— Мы к такому режиму привыкли. В Харькове хороший стадион, хорошее поле. Здесь есть все условия для тренировок, поэтому, думаю, что это не проблема.

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Источник — ФК Мариуполь

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