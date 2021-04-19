АПЛ соберет 14 клубов, чтобы обсудить создание Европейской Суперлиги

Английская Премьер-лига проведет онлайн-встречу с представителями 14 клубов утром во вторник, 20 апреля, чтобы обсудить создание Европейской Суперлиги.
Шесть клубов АПЛ, которые вошли в состав Суперлиги — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» — приглашены не будут.
На встрече будет обсуждаться текущая ситуация под председательством генерального директора Премьер-лиги Ричарда Мастерса.
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Источник — Sky Sports
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Интересно, спонсоры тоже "на волне всеобщего возмущения" гордо откажутся рекламу в Суперлиге давать?
Кстати еще одна идея для УЕФА и ФИФА. Банить не только клубы и игроков, но и спонсоров с рекламодателями.
Так что б гарантированно загнуться быстрее.
Интересно, спонсоры тоже "на волне всеобщего возмущения" гордо откажутся рекламу в Суперлиге давать?
Кстати еще одна идея для УЕФА и ФИФА. Банить не только клубы и игроков, но и спонсоров с рекламодателями.
Так что б гарантированно загнуться быстрее.
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