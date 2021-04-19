АПЛ соберет 14 клубов, чтобы обсудить создание Европейской Суперлиги

Онлайн-встреча запланирована на вторник, 20 апреля

  • 19.04.2021 17:03
  • 1496 просмотров
  • 2 комментария
АПЛ соберет 14 клубов, чтобы обсудить создание Европейской Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига проведет онлайн-встречу с представителями 14 клубов утром во вторник, 20 апреля, чтобы обсудить создание Европейской Суперлиги.

Шесть клубов АПЛ, которые вошли в состав Суперлиги — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» — приглашены не будут.

На встрече будет обсуждаться текущая ситуация под председательством генерального директора Премьер-лиги Ричарда Мастерса.

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Источник — Sky Sports

(6 голосов)

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Комментарии
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.04.2021 17:30
    0
    Будут решать, как спонсорам объяснять уход амбасадоров?
    Интересно, спонсоры тоже "на волне всеобщего возмущения" гордо откажутся рекламу в Суперлиге давать?
    Кстати еще одна идея для УЕФА и ФИФА. Банить не только клубы и игроков, но и спонсоров с рекламодателями.
    Так что б гарантированно загнуться быстрее.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.04.2021 17:15
    +4
    накуй,попросятся обратно ,начнут с пятой лиги...
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.04.2021 17:15
    +4
    накуй,попросятся обратно ,начнут с пятой лиги...
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.04.2021 17:30
    0
    Будут решать, как спонсорам объяснять уход амбасадоров?
    Интересно, спонсоры тоже "на волне всеобщего возмущения" гордо откажутся рекламу в Суперлиге давать?
    Кстати еще одна идея для УЕФА и ФИФА. Банить не только клубы и игроков, но и спонсоров с рекламодателями.
    Так что б гарантированно загнуться быстрее.
    Ссылка
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