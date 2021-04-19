Артем ФРАНКОВ: «Перес уже давно притух от собственного величия»

Специалист прокомментировал создание Европейской Суперлиги

  • 19.04.2021 16:48
  • 2020 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Перес уже давно притух от собственного величия»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о создании Европейской Суперлиги, в которую уже вошли 12 клубов.

«Ладно мадридский Перец (президент «Реала» Флорентино Перес — прим. ред.), он там давно уже притух от собственного величия. Интересна политика Андреа Аньелли. Ювентини как глава Ассоциации клубов усердно готовил реформу УЕФА, вещал о ней (36 клубов по швейцарской системе), а потом хоп — я уже давно в дамках, то бишь в Суперах! Просто тайнос агентос какой-то... И как с ним после этого дело иметь?!

Кстати, ЕСА (246 европейских клубов) отписалась как ни в чем не бывало: ни о какой «so-called breakaway league» не знаем, работаем с УЕФА над реформой, 16 апреля заслали окончательную версию. Это при президенте Аньелли!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 18:00
    0
    Вот кто бы это говорил )))
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 17:10
    0
    Это кто говорит, ты шолэ шубник косоглазый?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 18:00
    0
    Вот кто бы это говорил )))
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 17:10
    0
    Это кто говорит, ты шолэ шубник косоглазый?
    Ссылка
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