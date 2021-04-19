Артем ФРАНКОВ: «Перес уже давно притух от собственного величия»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о создании Европейской Суперлиги, в которую уже вошли 12 клубов.

«Ладно мадридский Перец (президент «Реала» Флорентино Перес — прим. ред.), он там давно уже притух от собственного величия. Интересна политика Андреа Аньелли. Ювентини как глава Ассоциации клубов усердно готовил реформу УЕФА, вещал о ней (36 клубов по швейцарской системе), а потом хоп — я уже давно в дамках, то бишь в Суперах! Просто тайнос агентос какой-то... И как с ним после этого дело иметь?!

Кстати, ЕСА (246 европейских клубов) отписалась как ни в чем не бывало: ни о какой «so-called breakaway league» не знаем, работаем с УЕФА над реформой, 16 апреля заслали окончательную версию. Это при президенте Аньелли!», — написал Франков.