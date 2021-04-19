Президент УЕФА: «Идея Суперлиги — плевок в лицо всем любителям футбола»

Президент УЕФА Александр Чеферин решительно осудил создание Европейской Суперлиги.

«Не могу не подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир объединены против позорных предложений, подпитываемых исключительно жадностью.

Эта идея — плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу», — заявил Чеферин.

Также Чеферин подчеркнул, что игрокам клубов, которые войдут в Суперлигу, будет запрещено выступать на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.