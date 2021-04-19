Президент УЕФА: «Идея Суперлиги — плевок в лицо всем любителям футбола»

Президент УЕФА Александр Чеферин решительно осудил создание Европейской Суперлиги.
«Не могу не подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир объединены против позорных предложений, подпитываемых исключительно жадностью.
Эта идея — плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу», — заявил Чеферин.
Также Чеферин подчеркнул, что игрокам клубов, которые войдут в Суперлигу, будет запрещено выступать на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Яке до цього відношення мають перелічені вами скандали? Ви дійсно не розумієте різниці?
Україна без Зіни чи Нідерланди без 2/3 гравців...
Выйдут из-под эгиды, как уже вышли из ЕСА некоторые клубы Италии и Англии.
Серьезно?
А УЕФА скажет тогда пожизненно от футбола?
И как?
Мы создадим и свой ЧМ и континентальные со своим блекджеком и шл...)))
Мне это всё смахивает просто на войну с фифа/УЕФА. Не более.
Выйдут из-под эгиды, как уже вышли из ЕСА некоторые клубы Италии и Англии.
Серьезно?
А УЕФА скажет тогда пожизненно от футбола?
И как?
Выкладывайте!))
Я думаю весь мир ждёт эту сенсацию!😆
Смешно ей богу
Выйдут из-под эгиды, как уже вышли из ЕСА некоторые клубы Италии и Англии.
Смешно ей богу
Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
Решение по матчу Украина-Швейцария?
Это не плевок в лицо любителей футбола?
И с днр и лнр тоже возьмут))))
Україна без Зіни чи Нідерланди без 2/3 гравців...
Выйдут из-под эгиды, как уже вышли из ЕСА некоторые клубы Италии и Англии.
Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
Решение по матчу Украина-Швейцария?
Это не плевок в лицо любителей футбола?
Заигрались мешочки.
А в принципе что у некоторых кроме бабла есть.
Ман Сити со своим баблом выиграл лигу чемпионов?
Или может Челси?
А стоп наверное Мю?
Или Арсенал такой супер клуб что с Бернли в ничью катают)))).
Я молчу уже про Милан и Юве которые обсираются в лч.
Ребятушки вы просто своим баблом родите в себе врагов.
3 млн подписчиков уже минус у ливера.
Эхххх.
Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
Решение по матчу Украина-Швейцария?
Это не плевок в лицо любителей футбола?
Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
Решение по матчу Украина-Швейцария?
Это не плевок в лицо любителей футбола?
Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
Решение по матчу Украина-Швейцария?
Это не плевок в лицо любителей футбола?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.