Президент УЕФА: «Идея Суперлиги — плевок в лицо всем любителям футбола»

Александер Чеферин жестко раскритиковал новый турнир

  • 19.04.2021 16:27
  • 2990 просмотров
  • 34 комментария
Президент УЕФА: «Идея Суперлиги — плевок в лицо всем любителям футбола»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александр Чеферин решительно осудил создание Европейской Суперлиги.

«Не могу не подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир объединены против позорных предложений, подпитываемых исключительно жадностью.

Эта идея — плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу», — заявил Чеферин.

Также Чеферин подчеркнул, что игрокам клубов, которые войдут в Суперлигу, будет запрещено выступать на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.

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Источник — Sky Sports

(8 голосов)

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Комментарии
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 19.04.2021 17:49
    -1
    rasheed_iverson, 19.04.2021 17:42
    Ой, та невже))). Звичайно скандал з Платіні, ЧС в Росії і Катарі...ні одного скандалу, пов'язаного з корупцією))). Ой,а Блаттер не через корупційний скандал залишив свою посаду? Напевно через податки)))
    Чекайте, ви звинуватили курівництво УЕФА в крадіжці коштів, які формуються з внесків команд (іншими словами податки). Цитата: "Бо решту бабла беруть хабарники Платіні і сотні нахлєбників".
    Яке до цього відношення мають перелічені вами скандали? Ви дійсно не розумієте різниці?
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 19.04.2021 17:46
    0
    Повністю підтримую Чеферіна. Як це так, 60 років у європейському футболі всі були рівні, і тут раптом явились "рівніші"?
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 19.04.2021 17:42
    -1
    Aer Bore, 19.04.2021 17:33
    Вам би зрозуміти різницю між хабарем(корупція) і податками (витрату яких можна відслідкувати), то може б не писали тут нісенітниці
    Ой, та невже))). Звичайно скандал з Платіні, ЧС в Росії і Катарі...ні одного скандалу, пов'язаного з корупцією))). Ой,а Блаттер не через корупційний скандал залишив свою посаду? Напевно через податки)))
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 19.04.2021 17:36
    -2
    Scofield Lincoln, 19.04.2021 17:01
    Это скорее плевок на клубы 2-3 эшелона, которые больше не смогут сыграть с топами! Конечно так чемпионаты и еврокубки, станут более конкурентными, но скорее всего менее зрелищными... Ну и понятно, что будет приличный отток бабла от этих лиг, а так же потеря интереса от многих спонсоров!
    С какими топами? Очень сомнительные топы. Тем более без двух сильнейших клубов мира - Баварии и ПСЖ.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 19.04.2021 17:33
    -1
    rasheed_iverson, 19.04.2021 17:25
    УЄФА зажерлась і вже давно ні для кого не секрет що це корумпована організація. Переможець ЛЧ отримує в рази менше ніж остання команда АПЛ. Це досягнення УЄФА? Умовне ПСЖ (яке поки не ввійшло в суперлігу) півсезону змушене грати в ЛЧ з Загребом, Мітьюландом, в Рязані/Краснодарі при -10....щоб через півроку попасти нарешті на нормальну команду Юве/Реал, програти і вилетіти))). А мафія УЄФА за 1/4 ЛЧ дастькоманді в кінці сезону 450 лямів))). Чи умовно Арсенал,який рік грає в ЛЄ, і в разі перемоги отримає 15 млн))) Бо решту бабла беруть хабарники Платіні і сотні нахлєбників,які до футболу не мають відношення. УЄФА нагадує державний апарат в Україні, де корупція і хабарі. Тому я радий що нарешті монополію у футболі заберуть в УЄФА і ФІФА
    Вам би зрозуміти різницю між хабарем(корупція) і податками (витрату яких можна відслідкувати), то може б не писали тут нісенітниці
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 19.04.2021 17:25
    -1
    УЄФА зажерлась і вже давно ні для кого не секрет що це корумпована організація. Переможець ЛЧ отримує в рази менше ніж остання команда АПЛ. Це досягнення УЄФА? Умовне ПСЖ (яке поки не ввійшло в суперлігу) півсезону змушене грати в ЛЧ з Загребом, Мітьюландом, в Рязані/Краснодарі при -10....щоб через півроку попасти нарешті на нормальну команду Юве/Реал, програти і вилетіти))). А мафія УЄФА за 1/4 ЛЧ дастькоманді в кінці сезону 450 лямів))). Чи умовно Арсенал,який рік грає в ЛЄ, і в разі перемоги отримає 15 млн))) Бо решту бабла беруть хабарники Платіні і сотні нахлєбників,які до футболу не мають відношення. УЄФА нагадує державний апарат в Україні, де корупція і хабарі. Тому я радий що нарешті монополію у футболі заберуть в УЄФА і ФІФА
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 19.04.2021 17:13
    +2
    Цікаво хто буде фаворитом в матчі ЧЕ Нідерланди-Україна...
    Україна без Зіни чи Нідерланди без 2/3 гравців...
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 17:11
    +2
    Karaim2011, 19.04.2021 17:03
    Ой.
    Выйдут из-под эгиды, как уже вышли из ЕСА некоторые клубы Италии и Англии.
    +
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 17:11
    +3
    Будет Вашингтонский Реал, Нью-Йорксая Барселона, Манчестер Лос-Анджелес, Манчестер Сан-франциско, Бостонский Милан, Ливерпуль Лас-Вегас, Челси Чикаго, Ювентус Детройт, Интер Маями (не Бекхєма)
    Ссылка
    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 19.04.2021 17:10
    -2
    Trasher311987, 19.04.2021 17:08
    То есть Майкл Оливер Дин Айтекин и другие))))???
    Серьезно?
    А УЕФА скажет тогда пожизненно от футбола?
    И как?
    Спокойно - Перес же сказал:
    Мы создадим и свой ЧМ и континентальные со своим блекджеком и шл...)))
    Мне это всё смахивает просто на войну с фифа/УЕФА. Не более.
    Ссылка
    kravets_2010
    online
      kravets_2010, 19.04.2021 17:09
    +2
    Бізнес і тільки бізнес.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.04.2021 17:08
    -2
    Karaim2011, 19.04.2021 17:03
    Ой.
    Выйдут из-под эгиды, как уже вышли из ЕСА некоторые клубы Италии и Англии.
    То есть Майкл Оливер Дин Айтекин и другие))))???
    Серьезно?
    А УЕФА скажет тогда пожизненно от футбола?
    И как?
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 19.04.2021 17:07
    -1
    На 100000% згідний!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 17:06
    +1
    Viktor Krichevskii, 19.04.2021 16:51
    Начинается истерия! Какой плевок? Бабки спод вас вьібивают..вот и нервничают
    +
    Ссылка
    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 19.04.2021 17:06
    -3
    avtv5555, 19.04.2021 17:01
    И тут пришел мессия перес и создал честнейшую в мире "суперлигу" Но нужно спешить а то баскетбольный и футбольный Реал скоро попадет в долговую яму.
    Есть какие-то доказательства коррупции в ещё не начавшейся Суперлиге?
    Выкладывайте!))
    Я думаю весь мир ждёт эту сенсацию!😆
    Ссылка
    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 19.04.2021 17:04
    -1
    umnuy2, 19.04.2021 16:59
    А вы уверены что в этой Суперлиге не будет скандалов?они будут и много,так как там никто не любит проигрывать и все амбициозны
    Будут конечно, но это уже совсем другая история.
    Ссылка
    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 19.04.2021 17:03
    -3
    Trasher311987, 19.04.2021 16:59
    Стоп стоп стоп а скажите мне ещё кто вам судей даст на матчи Суперлиги если они выступают под эгидой фифа и УЕФА?
    Смешно ей богу
    Ой.
    Выйдут из-под эгиды, как уже вышли из ЕСА некоторые клубы Италии и Англии.
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.04.2021 17:02
    -2
    Trasher311987, 19.04.2021 16:59
    Стоп стоп стоп а скажите мне ещё кто вам судей даст на матчи Суперлиги если они выступают под эгидой фифа и УЕФА?
    Смешно ей богу
    Без Монзуль и судить некому будет.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 17:01
    0
    Karaim2011, 19.04.2021 16:56
    А чемпионат мира в расие, Катаре.
    Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
    Решение по матчу Украина-Швейцария?
    Это не плевок в лицо любителей футбола?
    И тут пришел мессия перес и создал честнейшую в мире "суперлигу" Но нужно спешить а то баскетбольный и футбольный Реал скоро попадет в долговую яму.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.04.2021 17:01
    -1
    umnuy2, 19.04.2021 17:00
    Вакса с Крыма привезут)))
    Ага))))
    И с днр и лнр тоже возьмут))))
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 17:11
    +3
    Будет Вашингтонский Реал, Нью-Йорксая Барселона, Манчестер Лос-Анджелес, Манчестер Сан-франциско, Бостонский Милан, Ливерпуль Лас-Вегас, Челси Чикаго, Ювентус Детройт, Интер Маями (не Бекхєма)
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 19.04.2021 17:13
    +2
    Цікаво хто буде фаворитом в матчі ЧЕ Нідерланди-Україна...
    Україна без Зіни чи Нідерланди без 2/3 гравців...
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 17:11
    +2
    Karaim2011, 19.04.2021 17:03
    Ой.
    Выйдут из-под эгиды, как уже вышли из ЕСА некоторые клубы Италии и Англии.
    +
    Ссылка
    kravets_2010
    online
      kravets_2010, 19.04.2021 17:09
    +2
    Бізнес і тільки бізнес.
    Ссылка
    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 19.04.2021 16:59
    +2
    Я не за и не против суперлиги, но вой фифа и УЕФА меня просто умиляет)
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 19.04.2021 16:58
    +2
    Karaim2011, 19.04.2021 16:56
    А чемпионат мира в расие, Катаре.
    Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
    Решение по матчу Украина-Швейцария?
    Это не плевок в лицо любителей футбола?
    Это отработка денег хозяев. А как говорится в одном известном меме "Вы не понимаете. Это другое."
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 17:06
    +1
    Viktor Krichevskii, 19.04.2021 16:51
    Начинается истерия! Какой плевок? Бабки спод вас вьібивают..вот и нервничают
    +
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.04.2021 16:57
    +1
    УЕФА и Фифа могут жёстко наказать и кому они будут нужны без чм и че.
    Заигрались мешочки.
    А в принципе что у некоторых кроме бабла есть.
    Ман Сити со своим баблом выиграл лигу чемпионов?
    Или может Челси?
    А стоп наверное Мю?
    Или Арсенал такой супер клуб что с Бернли в ничью катают)))).
    Я молчу уже про Милан и Юве которые обсираются в лч.
    Ребятушки вы просто своим баблом родите в себе врагов.
    3 млн подписчиков уже минус у ливера.
    Эхххх.
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    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 19.04.2021 16:56
    +1
    А чемпионат мира в расие, Катаре.
    Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
    Решение по матчу Украина-Швейцария?
    Это не плевок в лицо любителей футбола?
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 19.04.2021 17:46
    0
    Повністю підтримую Чеферіна. Як це так, 60 років у європейському футболі всі були рівні, і тут раптом явились "рівніші"?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 17:01
    0
    Karaim2011, 19.04.2021 16:56
    А чемпионат мира в расие, Катаре.
    Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
    Решение по матчу Украина-Швейцария?
    Это не плевок в лицо любителей футбола?
    И тут пришел мессия перес и создал честнейшую в мире "суперлигу" Но нужно спешить а то баскетбольный и футбольный Реал скоро попадет в долговую яму.
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 19.04.2021 17:00
    0
    Тоже нейтрально отношусь к Суперлиге пока. Но то ,что кто-то выступил против зажравшегося УЕФА уже радует.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 16:59
    0
    Karaim2011, 19.04.2021 16:56
    А чемпионат мира в расие, Катаре.
    Коррупционные скандалы с Платини и прочими?
    Решение по матчу Украина-Швейцария?
    Это не плевок в лицо любителей футбола?
    А вы уверены что в этой Суперлиге не будет скандалов?они будут и много,так как там никто не любит проигрывать и все амбициозны
    Ссылка
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