Львов U-21 — Динамо U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В перенесенном матче 16-го тура молодежного первенства Украины киевское «Динамо» проведет выездной матч против ФК «Львов».
Поединок состоится во вторник, 20 апреля, и пройдет на поле стадиона «Сокол», во Львове. Прямая трансляция матча начнется в 12:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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