В воскресенье, 18 апреля, состоялся поединок 29-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Вердер» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Дортмунд — «Вердер» — 4:1
Голы: Рашица, 14, Холанд, 34, с пенальти, 38, Хуммельс, 87 — Рейна, 29
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Милет Рашица (Вердер).
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Источник — Sport.ua
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