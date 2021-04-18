Холанд сделал дубль. Боруссия разгромила Вердер

В поединке 29-го утра чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Вердер» со счетом 4:1.
Дубль в составе хозяев сделал 20-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд.
«Боруссия» Дортмунд — «Вердер» — 4:1
Голы: Рашица, 14, Холанд, 34, с пенальти, 38, Хуммельс, 87 — Рейна, 29
«Боруссия» Дортмунд: Хитц, Морей (Пишчек, 46), Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Рейна, Брандт (Азар, 74), Дауд (Джан, 61), Беллингем, Холанд (Тиггес, 88), Ройс (Рейньер, 88).
«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Гросс, Велькович, Фридль, Битенкур (Шмид, 33), Мевальд (Сарджент, 59), Эггештайн, Рашица (Мбом, 88), Осако (Зельке, 59).
Предупреждения: Дауд (48), Фридль (59), Велькович (66), Гросс (77), Мойсандер (85).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.