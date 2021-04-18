29-й тур
Боруссия Д
4 : 1
Вердер
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Холанд сделал дубль. Боруссия разгромила Вердер

Состоялся поединок 29-го тура немецкой Бундеслиги

  • 18.04.2021 19:33
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Холанд сделал дубль. Боруссия разгромила Вердер
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 29-го утра чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Вердер» со счетом 4:1.

Дубль в составе хозяев сделал 20-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд.

«Боруссия» Дортмунд — «Вердер» — 4:1
Голы: Рашица, 14, Холанд, 34, с пенальти, 38, Хуммельс, 87 — Рейна, 29

«Боруссия» Дортмунд: Хитц, Морей (Пишчек, 46), Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Рейна, Брандт (Азар, 74), Дауд (Джан, 61), Беллингем, Холанд (Тиггес, 88), Ройс (Рейньер, 88).
«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Гросс, Велькович, Фридль, Битенкур (Шмид, 33), Мевальд (Сарджент, 59), Эггештайн, Рашица (Мбом, 88), Осако (Зельке, 59).
Предупреждения: Дауд (48), Фридль (59), Велькович (66), Гросс (77), Мойсандер (85).

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Источник — Sport.ua

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