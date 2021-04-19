В матче 33-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле обыграл «Сент-Этьен» со счетом 3:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромен Хамума (Сент-Этьен).
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Сент-Этьен).
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Источник — Sport.ua
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