33-й тур
Бордо
0 : 3
Монако
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Одно очко до Лилля. ПСЖ переиграл Сент-Этьен с дублем Мбаппе и голом Икарди

18 апреля в чемпионате Франции прошли поединки 33-го тура

  • 19.04.2021 04:50
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Одно очко до Лилля. ПСЖ переиграл Сент-Этьен с дублем Мбаппе и голом Икарди
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля в чемпионате Франции прошли поединки 33-го тура.

«ПСЖ» переиграл «Сент-Этьен» (3:2) и сократил отставание от «Лилля» до одного очка.

Во Франции 4 претендента на чемпионство! В Лигу чемпионов напрямую попадут 2 команды плюс одна будет проходить квалификацию.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (70), «ПСЖ» (69), «Монако» (68), «Лион» (67), «Ланс» (53), «Марсель» (52), «Ренн» (51).

Лига 1. 33-й тур

«ПСЖ» «Сент-Этьен» 3:2

Голы: Буанга, 77 (0:1). Мбаппе, 79 (1:1). Мбаппе, 87, пенальти (2:1). Амума, 90+2 (2:2). Икарди, 90+5 (3:2).

Другие результаты

  • Брест – Ланс – 1:1
  • Дижон – Ницца – 2:0
  • Ним – Страсбур – 1:1
  • Реймс – Мец – 0:0
  • Бордо – Монако – 0:3
  • Нант – Лион – 1:2

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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