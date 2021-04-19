Одно очко до Лилля. ПСЖ переиграл Сент-Этьен с дублем Мбаппе и голом Икарди

18 апреля в чемпионате Франции прошли поединки 33-го тура.
«ПСЖ» переиграл «Сент-Этьен» (3:2) и сократил отставание от «Лилля» до одного очка.
Во Франции 4 претендента на чемпионство! В Лигу чемпионов напрямую попадут 2 команды плюс одна будет проходить квалификацию.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (70), «ПСЖ» (69), «Монако» (68), «Лион» (67), «Ланс» (53), «Марсель» (52), «Ренн» (51).
Лига 1. 33-й тур
«ПСЖ» – «Сент-Этьен» – 3:2
Голы: Буанга, 77 (0:1). Мбаппе, 79 (1:1). Мбаппе, 87, пенальти (2:1). Амума, 90+2 (2:2). Икарди, 90+5 (3:2).
Другие результаты
- Брест – Ланс – 1:1
- Дижон – Ницца – 2:0
- Ним – Страсбур – 1:1
- Реймс – Мец – 0:0
- Бордо – Монако – 0:3
- Нант – Лион – 1:2
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.