Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера

Украинский полузащитник провел 332-й поединок за донецкую команду

  • 19.04.2021 15:50
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Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко провел свой 332-й поединок за клуб.

Вице-капитан «горняков» вошел в топ-10 гвардейцев «Шахтера», сравнявшись по количеству игр с Игорем Петровым. И уже в этом сезоне Степаненко может обойти нападающего Виктора Грачева.

1. Дарио Срна – 536

2. Михаил Соколовский – 485

3. Андрей Пятов – 468

4. Сергей Ященко – 444

5. Юрий Дегтерев – 379

6. Дмитрий Шутков – 347

7. Валерий Рудаков – 341

8. Валерий Яремченко – 337

9. Виктор Грачев – 334

10. Тарас Степаненко – 332

Тарас Степаненко выступает за «Шахтер» 11-й сезон (с 2010 года). С «оранжево-черными» он стал обладателем 21 трофея: 8 чемпионств, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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