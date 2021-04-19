Степаненко вошел в топ-10 гвардейцев Шахтера

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко провел свой 332-й поединок за клуб.
Вице-капитан «горняков» вошел в топ-10 гвардейцев «Шахтера», сравнявшись по количеству игр с Игорем Петровым. И уже в этом сезоне Степаненко может обойти нападающего Виктора Грачева.
1. Дарио Срна – 536
2. Михаил Соколовский – 485
3. Андрей Пятов – 468
4. Сергей Ященко – 444
5. Юрий Дегтерев – 379
6. Дмитрий Шутков – 347
7. Валерий Рудаков – 341
8. Валерий Яремченко – 337
9. Виктор Грачев – 334
10. Тарас Степаненко – 332
Тарас Степаненко выступает за «Шахтер» 11-й сезон (с 2010 года). С «оранжево-черными» он стал обладателем 21 трофея: 8 чемпионств, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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