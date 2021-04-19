Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пенальти глупый, но справедливый»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо» (0:1).

«Вообще, от лидеров все ждут большего, потому что я хотел увидеть качество. Мы увидели качество: Кривцов ударил один раз и глупейший пенальти. Вот и все. Это меня не порадовало, я ожидал большего. Если ты лидер, ты должен показывать и игру, и класс. Я не получил никакого удовольствия. А там больше писали, чем футболисты сделали на поле. Сам пенальти глупый, но справедливый», — отметил Леоненко.