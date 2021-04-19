Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пенальти глупый, но справедливый»

Специалист подвел итоги победы киевского «Динамо» над донецким «Шахтером» (1:0)

  • 19.04.2021 15:35
  • 1618 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пенальти глупый, но справедливый»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо» (0:1).

«Вообще, от лидеров все ждут большего, потому что я хотел увидеть качество. Мы увидели качество: Кривцов ударил один раз и глупейший пенальти. Вот и все. Это меня не порадовало, я ожидал большего. Если ты лидер, ты должен показывать и игру, и класс. Я не получил никакого удовольствия. А там больше писали, чем футболисты сделали на поле. Сам пенальти глупый, но справедливый», — отметил Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 19.04.2021 16:14
    0
    Алколеоненко ожидал большего количества пива для себя и своих котов.
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    bonv
    online
      bonv, 19.04.2021 16:03
    +1
    Динамівці отримали задоволення від перемоги. А Вітя ні?))
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.04.2021 16:03
    +1
    Динамівці отримали задоволення від перемоги. А Вітя ні?))
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 19.04.2021 16:14
    0
    Алколеоненко ожидал большего количества пива для себя и своих котов.
    Ссылка
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