Сергей ПАЛКИН: «С Тайсоном обоюдно разорвали контракт. Переговоров не было»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о расставании клуба с 33-летним бразильским полузащитником Тайсоном.

«Просто нужно вовремя принимать определенные решения. Мы решили принять его так, как будет лучше и для клуба, и для футболиста. Все остались при своих.

Если он не хочет играть за клуб, то в чем может быть наше преимущество? Он пробыл в дубле определенный период времени, было понятно, что тянуть эту ситуацию дальше не было смысла.

Мы обоюдно разорвали контракт, никаких переговоров не было. Поблагодарили друг друга, пожелали удачи, и на этом все закончилось», — отметил Палкин.