Сергей ПАЛКИН: «С Тайсоном обоюдно разорвали контракт. Переговоров не было»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о расставании с бразильским футболистом

  • 19.04.2021 14:32
  • 780 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «С Тайсоном обоюдно разорвали контракт. Переговоров не было»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о расставании клуба с 33-летним бразильским полузащитником Тайсоном.

«Просто нужно вовремя принимать определенные решения. Мы решили принять его так, как будет лучше и для клуба, и для футболиста. Все остались при своих.

Если он не хочет играть за клуб, то в чем может быть наше преимущество? Он пробыл в дубле определенный период времени, было понятно, что тянуть эту ситуацию дальше не было смысла.

Мы обоюдно разорвали контракт, никаких переговоров не было. Поблагодарили друг друга, пожелали удачи, и на этом все закончилось», — отметил Палкин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 14:36
    +4
    Вот и хорошо, удачи ему.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 14:36
    +4
    Вот и хорошо, удачи ему.
    Ссылка
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