Вячеслав ШЕВЧУК: «Заря не была готова к такой игре от Ворсклы»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу полтавской «Ворсклы» над луганской «Зарей» (4:2) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Может быть, «Заря» не была готова к такой игре от «Ворсклы». Полтавчане были очень агрессивны, с первых минут начали использовать высокий прессинг, сразу перехватывать и использовать вертикальные передачи, из-за чего и были забиты голы», - сказал Шевчук.